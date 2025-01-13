Şişmanlık tarihe mi karışıyor: Obozite için aşı geliştirildi

Bilim insanları, vücudu yağlanmaya karşı bağışık hale getiren bir aşı üzerinde çalışıyor. Colorado Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, Mycobacterium vaccae adlı bakterinin kilo alımını engellediği keşfedildi. Bu bakteri, iltihaplanmayı azaltarak metabolizmayı düzenliyor ve zararlı gıdaların etkisini azaltıyor.





FARELER ÜZERİNDE SONUÇLAR OLUMLU

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, sağlıksız bir diyetle beslenen ve aşılanan farelerin kilo almadığı görüldü. Aşılanmamış fareler ise yüzde 16 daha fazla kilo aldı ve iç organ yağlanmasında artış gözlendi. Bu bulgular, obezite ve kilo alımıyla ilgili iltihaplanmanın önlenebileceğini gösteriyor.





ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre araştırmacılar, aşının insanlarda aynı etkileri gösterip göstermeyeceğini anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. Ayrıca aşının maliyeti ve geniş çaplı uygulanabilirliği de araştırılıyor. Ancak, bu buluşun obezite salgınıyla mücadelede büyük bir adım olabileceği belirtiliyor.





YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANIYOR

Dr. Christopher Lowry, "Bu eski dost bakterilere tekrar maruz kalmak, Batı tarzı beslenmenin olumsuz etkilerini azaltabilir" dedi. Bu aşının, özellikle fast food ve işlenmiş gıdaların yaygın tüketildiği toplumlarda, kilo alımını ve sağlık sorunlarını önlemede önemli bir rol oynaması bekleniyor.