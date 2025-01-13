Samanyolu Haber /Sağlık / Şişmanlık tarihe mi karışıyor: Obozite için aşı geliştirildi /13 Ocak 2025 13:45

Şişmanlık tarihe mi karışıyor: Obozite için aşı geliştirildi

Bilim insanları, vücudu yağlanmaya karşı bağışık hale getiren bir aşı geliştirdi. Fareler üzerinde olumlu sonuçlar veren aşı, obeziteyle mücadelede yeni bir dönem başlatabilir.

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Bilim insanları, vücudu yağlanmaya karşı bağışık hale getiren bir aşı üzerinde çalışıyor. Colorado Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, Mycobacterium vaccae adlı bakterinin kilo alımını engellediği keşfedildi. Bu bakteri, iltihaplanmayı azaltarak metabolizmayı düzenliyor ve zararlı gıdaların etkisini azaltıyor.

FARELER ÜZERİNDE SONUÇLAR OLUMLU
Fareler üzerinde yapılan deneylerde, sağlıksız bir diyetle beslenen ve aşılanan farelerin kilo almadığı görüldü. Aşılanmamış fareler ise yüzde 16 daha fazla kilo aldı ve iç organ yağlanmasında artış gözlendi. Bu bulgular, obezite ve kilo alımıyla ilgili iltihaplanmanın önlenebileceğini gösteriyor.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre araştırmacılar, aşının insanlarda aynı etkileri gösterip göstermeyeceğini anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. Ayrıca aşının maliyeti ve geniş çaplı uygulanabilirliği de araştırılıyor. Ancak, bu buluşun obezite salgınıyla mücadelede büyük bir adım olabileceği belirtiliyor.

YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANIYOR
Dr. Christopher Lowry, "Bu eski dost bakterilere tekrar maruz kalmak, Batı tarzı beslenmenin olumsuz etkilerini azaltabilir" dedi. Bu aşının, özellikle fast food ve işlenmiş gıdaların yaygın tüketildiği toplumlarda, kilo alımını ve sağlık sorunlarını önlemede önemli bir rol oynaması bekleniyor.
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