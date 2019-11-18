SİSTANBUL...

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor.
E-5 karayolunda görüş mesafesi kısalırken, bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Sis yüzünden 15 Temmuz Şehitleri Bogaziçi Köprüsü adeta görünmez oldu.
İstanbul'u gece saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis sebebiyle deniz ulaşımında aksama yaşanırken, bazı seferler iptal edildi.
DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ
İstanbul'da özellikle gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
Sis esnasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez olurken kartpostallık görüntüler oluştu.
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