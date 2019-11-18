Samanyolu Haber /Gündem / SİSTANBUL... /18 Kasım 2019 13:03

SİSTANBUL...

Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sisin ortasında kalan İstanbul gün ağardığında fotoğrafçılara kartpostal güzelliğinde kareler sundu.

SHABER3.COM

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. 

E-5 karayolunda görüş mesafesi kısalırken, bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Sis yüzünden 15 Temmuz Şehitleri Bogaziçi Köprüsü adeta görünmez oldu. 

İstanbul'u gece saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis sebebiyle deniz ulaşımında aksama yaşanırken, bazı seferler iptal edildi.

DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ

İstanbul'da özellikle gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. 

Sis esnasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez olurken kartpostallık görüntüler oluştu.

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