Sistem neden kapatıldı? Ölenlerin sayısı bakanın açıkladığından çok daha fazla

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlardan daha fazla olduğu iddia ediliyor.







Halkevleri Genel Merkezi'nin Twitter hesabından dile getirdiği iddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Vefat Bilgi Sorgulama Sistemi'nde 28 Mart'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı Bakan Koca'nın açıkladığı sayıdan daha fazla.









"Üstelik İBB'nin verdiği sayı sadece İstanbul için geçerli" diyerek Vefat Bilgi Sorgulama Sistemi'ne artık girilemediğini belirten Halkevleri, yetkililerden açıklama yapılmasını talep etti.



