Samanyolu Haber /Gündem / Sistem neden kapatıldı? Ölenlerin sayısı bakanın açıkladığından çok daha fazla /30 Mart 2020 09:53

Sistem neden kapatıldı? Ölenlerin sayısı bakanın açıkladığından çok daha fazla

Halkevleri, İBB Vefat Bilgi Sorgulama Sistemi'nde 28 Mart'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının Bakan Koca'nın açıkladığı sayıdan fazla olduğunu iddia etti.

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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlardan daha fazla olduğu iddia ediliyor.

Halkevleri Genel Merkezi'nin Twitter hesabından dile getirdiği iddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Vefat Bilgi Sorgulama Sistemi'nde 28 Mart'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı Bakan Koca'nın açıkladığı sayıdan daha fazla. 


"Üstelik İBB'nin verdiği sayı sadece İstanbul için geçerli" diyerek Vefat Bilgi Sorgulama Sistemi'ne artık girilemediğini belirten Halkevleri, yetkililerden açıklama yapılmasını talep etti. 

Twitter hesabından konuyu değerlendiren Bakan Fahrettin Koca ise şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur."

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