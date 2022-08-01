Samanyolu Haber /Gündem / Şivan Perwer, Tatlıses'i icraya verdi /01 Ağustos 2022 11:32

Şivan Perwer, Tatlıses'i icraya verdi

Kebap salonlarının ve şirketlerinin doğalgaz ve elektrik borçlarını ödemediği, devlete 120 milyon TL borcu olduğu iddia edilen İbrahim Tatlıses'i, eski dostu türkücü Şivan Perwer'in de icraya verdiği öne sürüldü.

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Büyük oğlu Ahmet Tatlı 'Akli melekeleri yerinde değil' diyerek babası İbrahim Tatlıses’in mallarına şerh koydurmuştu. Tatlıses ise oğluna konserinde üstü kapalı olarak, "Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar. Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?" sözleri ile cevap vermişti.

Öte yandan Tatlıses’in tüm taşınır ve taşınmaz varlıklarının üzerinde hacizler olduğu ve milyonlarca lira vergi borcu olduğu iddia edilmişti. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ise İbrahim Tatlıses’in mal varlıklarıyla ilgili haciz belgelerini yayınladı.

"DEVLETE 120 MİLYON BORCU VAR"
Ayrıca Akay, İbrahim Tatlıses’in Şivan Perwer’e borcu olduğunu ve Perwer’in Tatlıses’i icraya verdiğini duyurdu.

Akay, “Birçok alanda yatırımı olan ve çoğunda büyük zararlar eden Tatlıses’in ayrıca şirketlerinin, kebap salonlarının elektrik, doğalgaza da borçları bulunuyor. Yani devlete 120 milyon TL borcu olduğunu öğrendim. Bu borçları yüzünden tüm mal varlıklarına haciz konulan Tatlıses’in, Kürt kökenli sanatçı Şivan Perwer’le de mahkemelik olduğunu da öğrendim" dedi.

"ÖDEME YAPILMAMIŞ"
Perwer'in  2014 yılında İbrahim Tatlıses’e karşı açtığı telif davasını kazandığını belirten Akay,  "Ancak telif davasını kazanmasına rağmen Perwer’e, İbrahim Bey tarafından hiç bir ödeme yapılmamış. Bunun üzerine de Şivan Perwer’in avukatları da İbrahim Tatlıses’i icraya vermiş” ifadelerini kullandı.

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