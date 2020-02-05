Sivas Katliamı'nda babasını kaybeden sanatçı Mazlum Çimen: Ben affetmiyorum

Sivas Katliamı'nda babası ozan Nesimi Çimen'i kaybeden Sanatçı Mazlum Çimen, katliamın faillerinden Ahmet Turan Kılıç'ın Tayyip Erdoğan tarafından affedilmesine ilişkin konuştu. Çimen tepkisini, "Çifte standarttan sıkıldık, bunaldık, boğulduk ve delirdik artık. İnsanlık suçunun affı olmaz" şeklinde ifade etti.





Madımak Oteli'nde 1993 yılında 35 aydın, yazar ve sanatçının yakıldığı Sivas Katliamı ile ilgili yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Ahmet Turan Kılıç'ın, Erdoğan imzasıyla yaşı ve hastalığı gerekçe gösterilerek affedilmesine gelen tepkilerden biri de babasını katliamda yitiren Mazlum Çimen oldu. Çimen, tahliyeye ilişkin Mezopotamya Ajansı'ndan Erdoğan Alamuyat'a konuştu.





'KARARA ŞAŞIRMADIM'





Karara şaşırmadığını söyleyen Çimen, “Bu kararı duyduğumda ‘nasıl olur’ falan demedim. Çünkü bu ülkede daha neler olacak bilmiyorum, ama çok şey oldu ve daha çok şey olur. Bu ülkede olmaz dediğimiz her şey olduğu için çok şaşırmaya gerek yok. Olması gerekenin olmadığı, olmaması gerekenin olduğu bir ülkede yaşıyoruz” dedi.





Çimen, "Bu yaş oranında Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde bulunan cezaevlerinde kalan, doktora, bakıma, sağlık tedavisine muhtaç daha kaç tane insan var? Bu adamı yaşından dolayı affettiysen, peki içeride doktora gitmesi gereken, ölüm orucunda olan insanlar var, bunlara karşı neden böyle bir duygu oluşmamıştır?” diye sordu.





Kılıç'ın affedilmesini kabul edilemeyeceğini belirten Çimen, “Sen kendi kurallarına göre ya da kendi hakların doğrultusunda bunu yapabiliyorsun, böyle bir hak vermişler sana. Ama bu hakkı öyle bir yerde kullanmalısın ki bu toplumsal bir infial yaratmamalı” dedi.

Çimen bir süre önce MHP tarafından gündeme getirilen af önerisi üzerine Erdoğan’ın, “Affı devlete karşı işlenmiş suçlarda yapabiliriz, kişisel suçlarda devlet affetmez” sözlerini hatırlattı.







'ÇİFTE STANDART NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?'





Çimen cezaevlerinde ileri yaşlarda olan hasta tutsakların varlığına dikkat çekerek, “Bu çifte standart ne zamana kadar sürecek? Yani 85 yaşında diye, sağlığı söz konusu diye affediyorsun, peki cezaevlerinde 70 ve 85 yaşında olan ve acilen tedavi altına alınması gereken hatta Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarına rağmen bırakılması gereken o kadar insan varken neden hiçbirini gözün görmüyor da bunu görüyor. Gözün sadece kendine mi kendi cenahına mı çalışıyor?” diye sordu.





'İNSANLIK SUÇUNUN AFFI OLMAZ'





Sivas Katliamı'nın insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğuna işaret eden Çimen, “Sivas Katliamı’nı bir kere insanlık suçu olarak görmek zorundayız. Bunun dışından yargı falan tanımam, bu bir insanlık suçudur. İnsanlık suçunun ertelenmesi, ötelenmesi, zaman aşımı ve affı olmaz. Sivas davası zaman aşımına uğradığında Cumhurbaşkanı ‘Vatana millete hayırlı olsun’ demişti. Bunu dedikten sonra bende bütün beklenti ve yargı bitmiştir. Bu sözden sonra bu ülkede çok şeyin bittiğini hissettim” ifadelerini kullandı