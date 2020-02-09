Sivas puan kaybetti... Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kızıştı…

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren 7 takım adeta birbirinin ensesinde. 21. haftada Süper Lig’in üst sıralarındaki Başakşehir ve Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor puanının 42’ye yükselterek tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Gençlerbirliği deplasmanında galip gelen Trabzonspor 41 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bordo mavililerin ertelenen Yeni Malatyaspor mücadelesi henüz oynanmadı.





40 puanlı Başakşehir ise üçüncü sırada kaldı. Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı yenerek puanının 36'ya yükseltti ve yedinci sıradaki yerini korudu. Üst sıralardaki iki takım Fenerbahçe ve Alanyaspor ise puanları paylaştı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanının 38'e, Alanyaspor ise 39'a yükseltti.





SÜPER LİG PUAN DURUMU









