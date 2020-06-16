Sivasspor 1-0 kazandı zirveye bir adım daha yaklaştı: İşte son puan durumu

Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek ligde 3. sıraya yükseldi.





27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken Denizlispor'da Zeki Yavru, 44. dakikada Uğur Çiftçi'ye yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart gördü. Karşılaşmada gol perdesini açan Mustapha Yatabare 45+1'de Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.





İkinci yarıda başka gol olmayınca ev sahibi Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.





Bu sonuçla 52 puana çıkan Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada ligde üçüncü sıraya yükseldi. Ligde 3 maç sonra yenilen Yukatel Denizlispor ise 31 puanda kaldı.







