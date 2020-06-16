Samanyolu Haber /Spor / Sivasspor 1-0 kazandı zirveye bir adım daha yaklaştı: İşte son puan durumu /16 Haziran 2020 00:04

Sivasspor 1-0 kazandı zirveye bir adım daha yaklaştı: İşte son puan durumu

Koronavirüs arası sonrasında yeniden start alan Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor ligde 3. sıraya yükseldi.

SHABER3.COM

Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek ligde 3. sıraya yükseldi.

27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken Denizlispor'da Zeki Yavru, 44. dakikada Uğur Çiftçi'ye yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart gördü. Karşılaşmada gol perdesini açan Mustapha Yatabare 45+1'de Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda başka gol olmayınca ev sahibi Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla 52 puana çıkan  Demir Grup  Sivasspor, Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada ligde üçüncü sıraya yükseldi. Ligde 3 maç sonra yenilen Yukatel Denizlispor ise 31 puanda kaldı.


???????
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sivasspor 1-0 kazandı zirveye bir adım daha yaklaştı:... Sonraki Haber >>

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler

ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada

ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Bana şiddet uyguladı, yüzüme yumruk bile attı...

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Bana şiddet uyguladı, yüzüme yumruk bile attı...

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:17:17