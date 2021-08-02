Samanyolu Haber /Gündem / Sivasspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! /02 Ağustos 2021 15:56

Sivasspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcilerimiz Sivasspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

SHABER3.COM

UEFA'nın bu sezon uygulamaya aldığı Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Ülkemizi temsil eden Sivasspor ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri de çekilen kura ile belli oldu.

Sivasspor, Dinamo Batum'u elemesi halinde Loko Plovdiv-Kopenhag eşleşmesinden gelen ekiple;

Trabzonspor, Molde'yi elemesi halinde Roma ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray ise St. Johnstone eşleşmesini geçememesi halinde Vojvodina-LASK eşleşmesinden gelen ekiple oynayacak.

Konferans Ligi'nde play-off maçları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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