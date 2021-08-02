Sivasspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!

UEFA'nın bu sezon uygulamaya aldığı Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Ülkemizi temsil eden Sivasspor ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri de çekilen kura ile belli oldu.
Sivasspor, Dinamo Batum'u elemesi halinde Loko Plovdiv-Kopenhag eşleşmesinden gelen ekiple;
Trabzonspor, Molde'yi elemesi halinde Roma ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray ise St. Johnstone eşleşmesini geçememesi halinde Vojvodina-LASK eşleşmesinden gelen ekiple oynayacak.
Konferans Ligi'nde play-off maçları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.