Samanyolu Haber /Spor / Sivasspor'un efsaneleri şampiyonluğa inanıyor /22 Ocak 2020 21:11

Sivasspor'un efsaneleri şampiyonluğa inanıyor

Sivasspor'un eski oyuncuları Hayrettin Yerlikaya, Mehmet Yıldız, Abdurrahman Dereli, Murat Erdoğan ve eski hocası Bülent Uygun şampiyonluğa inanıyor.

SHABER3.COM

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında teknik direktörlüğünü yapan Bülent Uygun ile formasını terleten Hayrettin Yerlikaya, Mehmet Yıldız, Abdurrahman Dereli ve Murat Erdoğan, Sivasspor'un bu kez şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine inanıyor. 

Sivasspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiği sezonlarda teknik direktörlük görevinde bulunan Bülent Uygun, o dönem takımda kaptanlık yapan oyunculardan Hayrettin Yerlikaya ve Mehmet Yıldız ile Abdurrahman Dereli ve Murat Erdoğan, kırmızı-beyazlı ekibin bu sezonki performansını AA muhabirine değerlendirdi. 

 Türkiye'nin belki de en borçsuz kulübünün Sivasspor olduğunu dile getiren Uygun, şöyle konuştu: 

"Yönetimsel olarak yakalanan devamlılık, ekonomik bağımsızlıkla birleşince ortaya büyük bir başarı çıktı. Sivasspor en önemli şampiyonluk adaylarından biri diyebiliriz. Benim zamanımda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la çekişiyorduk. Şimdi, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor da şampiyonluk yarışında. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, camialarının büyüklüğüyle yıllarca geriden gelseler de her zaman yarışın sonunda başardıklarını unutmamak lazım. Sivasspor için ise 'o sene bu sene' diyebiliriz. Anadolu'dan şampiyon çıkacağını Bursaspor göstermişti. Bizim zamanımızda böyle bir tribün desteği yoktu, seyirci diyebileceğimiz bir kitle vardı. Şimdi taraftar, ciddi bir itici güç olmuş durumda."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sivasspor'un efsaneleri şampiyonluğa inanıyor Sonraki Haber >>

Şehri deniz köpüğü bastı!

Şehri deniz köpüğü bastı!

Oğlu güreşte yenilince, Baba sahaya daldı

Oğlu güreşte yenilince, Baba sahaya daldı

Erkekler, Kadınlar vagonuna binerse

Erkekler, Kadınlar vagonuna binerse

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Film sahnesi değil, gerçek!

Film sahnesi değil, gerçek!

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

SpaceX'in acil durum testi

SpaceX'in acil durum testi

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Bu da Selfie kapkaçı

Bu da Selfie kapkaçı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:46:45