Sivasspor'un efsaneleri şampiyonluğa inanıyor

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında teknik direktörlüğünü yapan Bülent Uygun ile formasını terleten Hayrettin Yerlikaya, Mehmet Yıldız, Abdurrahman Dereli ve Murat Erdoğan, Sivasspor'un bu kez şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine inanıyor.







Sivasspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiği sezonlarda teknik direktörlük görevinde bulunan Bülent Uygun, o dönem takımda kaptanlık yapan oyunculardan Hayrettin Yerlikaya ve Mehmet Yıldız ile Abdurrahman Dereli ve Murat Erdoğan, kırmızı-beyazlı ekibin bu sezonki performansını AA muhabirine değerlendirdi.





Türkiye'nin belki de en borçsuz kulübünün Sivasspor olduğunu dile getiren Uygun, şöyle konuştu:





"Yönetimsel olarak yakalanan devamlılık, ekonomik bağımsızlıkla birleşince ortaya büyük bir başarı çıktı. Sivasspor en önemli şampiyonluk adaylarından biri diyebiliriz. Benim zamanımda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la çekişiyorduk. Şimdi, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor da şampiyonluk yarışında. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, camialarının büyüklüğüyle yıllarca geriden gelseler de her zaman yarışın sonunda başardıklarını unutmamak lazım. Sivasspor için ise 'o sene bu sene' diyebiliriz. Anadolu'dan şampiyon çıkacağını Bursaspor göstermişti. Bizim zamanımızda böyle bir tribün desteği yoktu, seyirci diyebileceğimiz bir kitle vardı. Şimdi taraftar, ciddi bir itici güç olmuş durumda."