Samanyolu Haber /Gündem / Sivas'ta AKP'li Abdullah Güler'e protesto! 'Mahvettiler bizi, eleştirmeyelim mi kardeşim?' /04 Eylül 2024 13:38

Sivas'ta AKP'li Abdullah Güler'e protesto! 'Mahvettiler bizi, eleştirmeyelim mi kardeşim?'

Sivas Kongresi 105. Yıldönümü Resmi Programı'nda AKP Grup Başkanı Abdullah Güler konuşmak için kürsüdeyken vatandaşlar alanı terk etti. Bir vatandaş "Mahvettiler bizi ya. Eleştirmeyelim mi kardeşim?" diye tepki gösterdi.

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Bugün Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü... TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre çelenk sunma töreninin ardından Adan ve beraberindekiler, Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti. Törene, Adan, Özel ve Destici'nin yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer protokol üyeleri katıldı.

VATANDAŞLAR ALANI TERK ETTİ

Sivas Kongresi 105. Yıldönümü Resmi Programı'nda AKP Grup Başkanı Abdullah Güler konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada vatandaşlar alanı terk etti. Alanı terk eden vatandaşlardan biri, "Emekliyiz biz. Mahvettiler bizi ya. Eleştirmeyelim mi kardeşim? Doğruları söylemeyelim mi? O zaman emekliler ölsün" diye tepki gösterdi.
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