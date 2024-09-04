Sivas'ta AKP'li Abdullah Güler'e protesto! 'Mahvettiler bizi, eleştirmeyelim mi kardeşim?'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre çelenk sunma töreninin ardından Adan ve beraberindekiler, Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti. Törene, Adan, Özel ve Destici'nin yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer protokol üyeleri katıldı.





Bugün Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü... TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.Sivas Kongresi 105. Yıldönümü Resmi Programı'nda AKP Grup Başkanı Abdullah Güler konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada vatandaşlar alanı terk etti. Alanı terk eden vatandaşlardan biri, "Emekliyiz biz. Mahvettiler bizi ya. Eleştirmeyelim mi kardeşim? Doğruları söylemeyelim mi? O zaman emekliler ölsün" diye tepki gösterdi.