Samanyolu Haber /Gündem / Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen başkan ve 85 kişi hastanelik oldu /30 Temmuz 2022 00:51

Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen başkan ve 85 kişi hastanelik oldu

Sivas'ın Hafik ilçesinde cenaze yemeğine gidenler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenenler arasında Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun da olduğu öğrenildi

Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen başkan ve 85 kişi hastanelik oldu


Sivas'ta cenaze yemeği yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuranların sayısı 85'e yükseldi. Hayatını kaybeden Ö.G'nin ailesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen yemeğe katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından zehirlendi. Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun da zehirlenme şüphesiyle aynı hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle hastanenin acil servisine başvuran 85 kişiden 5'i kontrol ve tedbir amaçlı Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Sivas Vali Yardımcısı ve Hafik Kaymakamı Kadir Algın, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı; "Bugün öğle saatlerinde Hafik ilçemizde özel bir etkinliğe katılan misafirler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurmuşlardır. Şu ana kadar rahatsızlanarak hastaneye başvuran 85 kişinin durumları iyi olup, 5 kişi kontrol ve tedbir amaçlı Sivas merkezdeki hastanelere sevk edilmiştir. Hafik İlçe Devlet Hastanemiz tarafından gerekli işlemler yapılıyor olup konu hassasiyetle takip edilmektedir."

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