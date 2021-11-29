Samanyolu Haber /Gündem / Sivas'ta feci kaza! CHP'li belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti /29 Kasım 2021 14:17

Sivas'ta feci kaza! CHP'li belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, kazada hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Sivas'ta, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Sivas'tan görev yaptığı ilçeye giden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı kiralık makam aracı ile karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada Başkan Açıl ile birlikte 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere görüldü.

Evli ve 4 çocuk babası Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 
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