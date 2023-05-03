Samanyolu Haber /Spor / Sivas'ta gol sesi çıkmadı; finale çıkacak takım İstanbul'da belli olacak /03 Mayıs 2023 23:20

Sivas'ta gol sesi çıkmadı; finale çıkacak takım İstanbul'da belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, bugün Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu. 90 dakika sonucu gol sesi çıkmayan karşılaşma 0-0 beraber bitti. Rövanş maçı Kadıköy'de oynanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesi tek maçla başladı. Sivasspor, Fenerbahçe'yi sahasında konuk etti.

Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. 0-0 eşitlikle biten mücadelenin rövanşı İstanbul'da Fenerbahçe'nin evinde oynanacak.

Yarı final rövanş müsabakaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müsabaka programları daha sonra ilan edilecek.

Karşılaşmanın ilk yarısından notlar

2. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla altıpasın çaprazında topla buluşan Caicedo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

4. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Peres'in orta pas karışımı sert vuruşunda, top uzak direkte az farkla dışarıya çıktı.

8. dakikada Emre Mor'un ceza yayının gerisinden ara pasıyla sağ çaprazda defansın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım ayaklarıyla meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Sivasspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

11. dakikada Rossi'nin soldan ceza alanına ortasında arka direkte müsait durumdaki İrfan Can Kahveci'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım gole izin vermedi.

18. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ortasına arka direkte Erdoğan Yeşilyurt dokunamayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37. dakikada Goutas'ın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla defansın arkasına sarkan Caicedo'yu fark eden kaleci İrfan Can Eğribayat, kalesini zamanında terke ederek topu taca gönderdi.

41. dakikada Saiz'in pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Caicedo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının gerisinden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Fenerbahçe'de eksikler

Fenerbahçe'nin açıklananan Demir Grup Sivasspor maçında kadrosundan 6 oyuncu yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde, Demir Grup Sivasspor ile son lig maçında kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlığı bulunan Lincoln Henrique müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlığı açıklanan İsmail Yüksek ve son Sivasspor maçında tehlikeli şekilde kafasına darbe alan Enner Valencia da kadroda yer almadı. Nazım Sangare de kadroya alınmayan bir başka isim oldu.

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR Mete Kalkavan

Sivasspor - Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay. Maçta VAR koltuğunda Mete Kalkavan otururken, AVAR'da ise Suat Arslanboğa ve Mustafa Savranlar görev yapacak.
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