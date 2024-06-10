Samanyolu Haber /Gündem / Sivas'ta kene alarmı... Beş günde üç ölüm /10 Haziran 2024 12:14

Sivas'ta kene alarmı... Beş günde üç ölüm

Sivas'ta vücuduna kene yapışan 36 yaşında bir kadın daha can verdi. Bu, şehirde son beş günde kene kaynaklı üçüncü ölüm olarak kayıtlara geçti.

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Sıcaklıkların artmasıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanmaya başladı. Sivas'ta kene ısırması sonucu peş peşe üç ölümlü vaka meydana geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre son olarak Sivas'ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Gölova ilçesi Boğazköy'de yaşayan 36 yaşındaki Ş.T'nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan Ş.T, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDAYDI

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ş.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Ş.T'nin cenazesinin, Gölova ilçesi Boğazköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

İKİSİNİN DE YAŞI 25

Öte yandan yine Sivas'ta dün Merkeze bağlı Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki E.N'nin vücuduna kene yapışmıştı. Tedavi altına alınan E.N, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

6 Haziran günü de Gemerek ilçesine bağlı Eşikli köyünde çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Gülbidin Ekberi, vücuduna kene yapıştıktan sonra kaldırıldığı hastanede can verdi. Yakınlarına teslim edilen Ekberi'nin cenazesi Afganistan'a götürüldü.
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