Samanyolu Haber /Spor / Sivas'ta sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı... /08 Aralık 2024 18:07

Sivas'ta sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı...

Galatasaray maçında yediği hatalı golle gündem olan Sivasspor kaleci Nikolic yaşadığı sakatlığın ardından hastaneye kaldırıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona eren maçta Sivasspor kalecisi Nikolic yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Victor Osimhen, ilk yarının son bölümünde kaleci Nikolic'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterirken, Osimhen topu ağlara yolladı. Pozisyonda Osimhen'in diz darbesi ile sakatlık yaşayan Nikolic, kulağında kanama meydana gelince hastaneye kaldırıldı.

Sivasspor kalecisi Nikolic, Galatasaray'ın attığı ilk golde topu ellerinin arasından kaçırarak hatalı bir gol yemişti.

Sivasspor ikinci yarıda oyuna devam edemeyen Nikolic'in yerine Ali Şaşal Vural'ı aldı.
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