Sıvı yağda ithalatçı firmaya 7 milyon dolar, yerli çiftçiye 4 lira

Fiyat artışlarıyla 5 litresi 85 liraya ulaşan Ayçiçek yağı fiyatlarındaki yanlış tarım politikalarının faturası çiftçi ve vatandaşa çıkıyor. Zamları durdurmak için PTT’nin ucuz yağ satışı başlamadan çöktü. Tenekesi 57,90 liraya vatandaşa satılması planlanan yağ yeterli olmadığı için stoklar tükendi.





BİR FİRMAYA 7 MİLYON DOLAR

Bunun üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi tarihinde ilk kez sıvı yağ ithalat ihalesi yaptı. 18 Şubat’taki 25 bin ton ithal ham ayçiçeği yağı ihalesini Yayla Agro kazandı. Firma 5 bin tonluk yağın tonunu Trakya Limanı’na 1.394 dolara teslim edecek. Çiftçinin kara gün dostu TMO, firmaya toplamda 6 milyon 970 bin dolar ödeyecek.





MAZOT DESTEĞİ ARTMADI

Yurtdışından getirilen Ayçiçek yağında bunlar yaşanırken, Resmi Gazete’de yerli çiftçiye yapılan tarım destekleriyle ilgili bir değişiklik yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla çiftçinin yağlık Ayçiçek üretimi için verilecek destek sadece 4 TL arttırıldı. Dekar başına yağlık Ayçiçek üretimine yapılan 26 liralık mazot desteği ise aynı kaldı.





Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikalede dekar başına mazot desteği 19 lira, gübre desteği 16 lira olmak üzere 35 TL olarak belirlendi.





DESTEKLER 1 YIL GECİKMELİ ÖDENİYOR, ÇİFTÇİ İCRALIK

2 milyondan fazla çiftçiye 2020 yılında tarımsal destekler verilmedi. 2019 yılından kalan destek ödemeleri yapıldı. Son kararla 2020 destekleri bir yıl gecikmeli olarak bu yıl ödenecek. Borç batağındaki çiftçiler icra sebebiyle traktör ve tarlasını satmak zorunda kalıyor.