Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu satan polise suçüstü! /12 Ekim 2019 16:22

Uyuşturucu satan polise suçüstü!

Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir şubede görevli sivil polis memuru B.D. olduğu ortaya çıktı. Emniyet'e ait sivil polis otosunda poşet içerisinde 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

SHABER3.COM

İstanbul Ataşehir Atatürk Mahallesi’nde perşembe akşamı 23:00 sıralarında Mobil Park Polisi dört genci şüphe üzerine durdurdu. 

Gençlerin üst aramasında herhangi bir suç aletine rastlanmadı. Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgularında "uyuşturucu kullanmak" suçundan kayıtları çıkan gençler, polislere daha önce uyuşturucu kullandıklarını, ancak artık kullanmadıklarını anlattı. 

UYUŞTURUCU SATICISI İLE İRTİBATA GEÇTİ

Dört genç uyuşturucu satıcısını yakalatabileceklerini söyledi. Bunun üzerine polis, gençlerden uyuşturucu satıcısıyla irtibat kurmalarını istedi. 

Gençler satıcıyla uyuşturucu almak için randevulaştı.

SİVİL POLİS ARABASINDA UYUŞTURUCU!

Mobil Park Polisi de buluşma noktasını abluka altına aldı. Uyuşturucu satıcısı randevu yerine gelince operasyon başlatıldı. 

Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir şubede görevli sivil polis memuru B.D. olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu satışına sivil polis aracıyla geldiği belirlenen B.D., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

Şüpheli polis memurunun, geldiği sivil araçta yapılan aramada, poşet içerisinde 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

SOSYAL MEDYADA AVRUPA TATİLLLERİNİ PAYLAŞMIŞ

İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru B.D., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Polis aracıyla uyuşturucu satmak için geldiği yerde, meslektaşları tarafından gözaltına alınan B.D.'nin, sosyal medya hesaplarından sık sık Avrupa ülkelerinde yaptığı tatil fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uyuşturucu satan polise suçüstü! Sonraki Haber >>

Beyaz TV sunucusundan İzmir Barosu'na: Hainsiniz, şerefsizlik yapmayın

Beyaz TV sunucusundan İzmir Barosu'na: Hainsiniz, şerefsizlik yapmayın

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araba bir anda takla attı

Araba bir anda takla attı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:08:21