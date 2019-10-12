Uyuşturucu satan polise suçüstü!

İstanbul Ataşehir Atatürk Mahallesi’nde perşembe akşamı 23:00 sıralarında Mobil Park Polisi dört genci şüphe üzerine durdurdu.





Gençlerin üst aramasında herhangi bir suç aletine rastlanmadı. Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgularında "uyuşturucu kullanmak" suçundan kayıtları çıkan gençler, polislere daha önce uyuşturucu kullandıklarını, ancak artık kullanmadıklarını anlattı.





UYUŞTURUCU SATICISI İLE İRTİBATA GEÇTİ





Dört genç uyuşturucu satıcısını yakalatabileceklerini söyledi. Bunun üzerine polis, gençlerden uyuşturucu satıcısıyla irtibat kurmalarını istedi.





Gençler satıcıyla uyuşturucu almak için randevulaştı.





SİVİL POLİS ARABASINDA UYUŞTURUCU!





Mobil Park Polisi de buluşma noktasını abluka altına aldı. Uyuşturucu satıcısı randevu yerine gelince operasyon başlatıldı.





Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir şubede görevli sivil polis memuru B.D. olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu satışına sivil polis aracıyla geldiği belirlenen B.D., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.





Şüpheli polis memurunun, geldiği sivil araçta yapılan aramada, poşet içerisinde 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.





SOSYAL MEDYADA AVRUPA TATİLLLERİNİ PAYLAŞMIŞ





İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru B.D., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.





Polis aracıyla uyuşturucu satmak için geldiği yerde, meslektaşları tarafından gözaltına alınan B.D.'nin, sosyal medya hesaplarından sık sık Avrupa ülkelerinde yaptığı tatil fotoğraflarını paylaştığı görüldü.



