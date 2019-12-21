Samanyolu Haber /Gündem / Sivrisineğin ısırdığı asker şehit oldu /21 Aralık 2019 20:04

Sivrisineğin ısırdığı asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanan askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu duyuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Başika Üs bölgesinde nöbet sırasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanan askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başika Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2018 tarihinden bu yana yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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