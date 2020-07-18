Samanyolu Haber /Gündem / Sivrisinekler Koronavirüs'ü bulaştırır mı? /18 Temmuz 2020 14:12

Sivrisinekler Koronavirüs'ü bulaştırır mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırma, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) insanlara sivrisinekler yoluyla bulaşamayacağını teyit etti.

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Kansas Üniversitesi Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsü Yöneticisi Stephen Higgs ve meslektaşlarının, Veterinerlik Fakültesi çalışanlarıyla yürüttüğü ve sivrisineklerin Koronavirüs (Covid-19) bulaştırma kapasitesi üzerine yapılan ilk deneysel çalışma olan araştırmanın ayrıntıları, 'Scientific Reports' dergisinde yayımlandı. 

Araştırmada, Covid-19'un "Aedes aegypti, Aedes albopictus ve Culex quinquefasciatus" diye anılan üç yaygın sivrisinek türünde yeniden üreyemediği, dolayısıyla virüsün sivrisineklerden insanlara bulaşamayacağı sonucu elde edildi. 

BU SAHADA BİR İLK

Higgs, "Dünya Sağlık Örgütü, kati biçimde sivrisineklerin virüsü bulaştıramayacağını dile getirmiş olsa da çalışmamız, bu teoriyi destekleyen kapsamlı veriyi ortaya koyması bakımından bir ilk." değerlendirmesini yaptı. 

Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsünde, Rift Vadisi ateşi ve Japon ensefaliti dahil hayvanlardan insanlara bulaşan diğer hayvan patojenleri üzerinde de araştırmaların yürütüldüğü belirtiliyor.
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