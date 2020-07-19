Samanyolu Haber /Gündem / Sivrisinekten koronavirüs bulaşır mı? /19 Temmuz 2020 22:10

Sivrisinekten koronavirüs bulaşır mı?

Dünyada etkisini sürdüren koronavirüsün, yapılan bir araştırma sonucunda sivrisineklerden insana bulaşmadığının ortaya çıktığı belirtildi.

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ABD'de yapılan bir araştırmada, Koronavirüs'ün sivrisinekler yoluyla bulaşamadığı ortaya koyuldu. 

Sivrisineklerin, Covid-19’u bulaştırma kapasitesi üzerine yapılan ilk deneysel çalışma olan araştırmada virüsün sivrisineklerden insanlara bulaşamayacağı tespit edildi. Kansas Üniversitesi Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsü Yöneticisi Stephen Higgs ve meslektaşlarının, Veterinerlik Fakültesi çalışanlarıyla yürüttüğü araştırmanın ayrıntıları, ‘Scientific Reports’ Dergisinde yayımlandı.

Çalışmada, virüsün Aedes aegypti, Aedes albopictus ve Culex quinquefasciatus olarak bilinen üç yaygın sivrisinek türünde yeniden üreyemediği, dolayısıyla virüsün sivrisineklerden insanlara bulaşamayacağı sonucu elde edildi.

Higgs, “Dünya Sağlık Örgütü, kati biçimde sivrisineklerin virüsü bulaştıramayacağını dile getirmiş olsa da çalışmamız, bu teoriyi destekleyen kapsamlı veri ortaya koyan bir ilk” değerlendirmesini yaptı.
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