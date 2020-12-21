Siyah gözlüklüleri işaret etti!

Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul, başyazarlığını yaptığı Furkan Nesli Dergisi'ne gelen Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'nden polislerin bir belge getirdiklerini ve IŞİD’in kendisine ve Furkan gönüllülerine yönelik eylem planlarından haberi olup olmadığını sorduklarını söyledi.





Kuytul internet üzerinden canlı yayınlanan “Gündeme İslamî Bakış” isimli programın sonunda tehdit ihbarına dair açıklamada bulundu.





Kuytul, “TEM ekipleri bana bir kâğıt getirdi. Kâğıtta; DAEŞ örgütüne yapılan operasyonlar sonucu örgüt elemanları yıkılmadıklarını ve ayakta olduklarını göstermek amacıyla bir takım eylem planları hazırlıyormuş, Furkan Vakfı gönüllülerine, onların eylemlerine ve bana birtakım suikastler yapılabilirmiş, böyle bir istihbarat almışlar. ‘Sizin bundan haberiniz var mı?’ dediler, bende böyle bir tehdit almadığımı söyledim. Bana tebliğ ettiklerine dair bilgi verip gittiler.” ifadelerini kullandı.





TEM’DEN GELEN POLİSLER “ÖLÜM LİSTESİNDESİNİZ” DEDİ





“Ertesi sabah, ayın 17’si perşembe günü de koruma şubeden evime geldiler, kendilerine TEM’den haber geldiğini ve böyle bir tehdit olduğunu açıkladılar." diyen Kuytul, "Koruma isterseniz valiliğe başvurun deyip gittiler. Daha evvel de bundan 4 sene önce vakfa gelip bana aynı şekilde DAEŞ’ten ölüm tehdidi olduğunu, onların ölüm listesinde olduğumu söylediler. Ben o zaman da koruma istemediğimi ifade ettim." dedi.





Polislerin aylar sonra tekrar gelip tehdit olduğunu söylediklerini aktaran Kuytul şöyle konuştu: "Ben de onlara ‘Ben böyle bir tehdit almıyorum, sizi kast etmiyorum ama sizi gönderen ya da sizi gönderenlere talimat veren derin birtakım güçler, herhalde sizi göndermek suretiyle onlar beni tehdit ediyor. Beni tehdit eden yok, sanırım sizinle beni tehdit etmek isteyen derin güçler var, aynen de böyle yazın!’ demiştim.”





Alparslan Kuytul iki yıla yakın bir süre Bolu Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kalmıştı.





“BANA YA DA ARKADAŞLARIMA SUİKAST OLURSA SORUMLUSU SİYAH GÖZLÜKLÜLERDİR”





Aradan bir yıl geçtikten sonra yine benzer bir tehdit olduğunu belirten Alparslan Kuytul, “Daha sonra Emniyet'ten ifade için çağırılmıştık orada da bunu söylediler, 4 oldu. 3-4 yıl aradan sonra tekrar geldiler. Normalde ben böyle bir tehdit almadım, bu istihbarat gerçek mi, değil mi? bilemiyorum, fakat ben normalde hiçbir örgütten böyle bir şey beklemiyorum. Bana, aileme ya da arkadaşlarıma böyle bir suikast olacak olursa herkes bilsin ki bunu yapan derin devlettir, siyah gözlüklülerdir.” şeklinde konuştu.





“BENDEN KİMLER RAHATSIZ BELLİDİR, BİR ŞEY OLURSA SORUMLUSU ONLARDIR”







Kuytul, sözlerini şöyle sürdürdü: “Benden kimlerin rahatsız olduğu bellidir. Tetikçinin kim olduğunun önemi yok, herhangi bir örgütten bir adamı ikna ederler, gerekli propagandayı yaparlar ya da para verirler. Kimse tetikçiye bakmasın. Yok trafik kazası, yok gıda zehirlenmesi, yok arabada giderken trafikte iki serseri inip bir şeyler yapmışlar, normal bir olaymış, bir kavga olayıymış gibi gösterirlerse kimse inanmasın, benden kimler rahatsız bellidir."





Kuytul, "Bana, aileme ya da arkadaşlarıma bir şey olacak olursa ne falan ne filan örgüt. Benden rahatsız olanlar derin devlettir. Bizim muhalefetimizi kaldıramayan güçler yapmıştır. Başkasını düşünmenize bile gerek yok, mesele gayet açıktır. Perde arkasındaki derin güçlerden bahsediyorum. Beni hapse attıran da onlardı; siyasiler ve siyah gözlüklüler. Bir şey olacak olursa sorumlusu onlardır. Şu an da hayattayım, şimdiden bunu söylüyorum.” dedi.