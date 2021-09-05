Samanyolu Haber /Teknoloji / Siyahi kişileri 'primat' olarak etiketleyen Facebook özür diledi /05 Eylül 2021 16:57

Siyahi kişileri 'primat' olarak etiketleyen Facebook özür diledi

Sosyal medya platformu Facebook'ta yayınlanan iki videoda siyahi kişilerin "primatlar" ile karıştırılmasının ardından internet devi özür diledi. Hatayı "açıkça kabul edilemez" olarak nitelendiren Facebook yetkilileri, yayınlanan videoların altında otomatik olarak çıkan öneri yazılımının çevrimdışı hale getirildiğini söyledi.

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Facebook tarafından yapılan resmi açıklamada ise "Bu saldırgan önerileri görmüş olabilecek herkesten özür dileriz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca hatanın giderilmesi için çalışmaların da başlatıldığı ifade edildi.

Hatalı önerinin bir ekran görüntüsünü Twitter'da paylaşan eski bir Facebook içerik tasarım yöneticisi Darci Groves, videonun altındaki "Primatlar hakkındaki videoları izlemeye devam et" önerisinin "kabul edilemez ve korkunç" olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilen ve altlarında hatalı önerinin bulunduğu iki video İngiliz gazetelerinden Daily Mail'de Haziran 2020'de yayınlanmıştı. Videoların birinde siyahi bir Amerikalının polis tarafından tutuklanması görülürken diğerinde ise bir siyahi grubun bir beyaz kişi ile tartışması izlenebiliyordu.

Bu videoları izleyen Facebook kullanıcılarına ise "Primatlar hakkında videolar görmeye devam etmek" isteyip istemediklerini soran otomatik olarak oluşturulmuş bir öneri sunuluyordu.


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