Siyahi kişileri 'primat' olarak etiketleyen Facebook özür diledi

Ne olmuştu?





Bu videoları izleyen Facebook kullanıcılarına ise "Primatlar hakkında videolar görmeye devam etmek" isteyip istemediklerini soran otomatik olarak oluşturulmuş bir öneri sunuluyordu.









Facebook tarafından yapılan resmi açıklamada ise "Bu saldırgan önerileri görmüş olabilecek herkesten özür dileriz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca hatanın giderilmesi için çalışmaların da başlatıldığı ifade edildi.Hatalı önerinin bir ekran görüntüsünü Twitter'da paylaşan eski bir Facebook içerik tasarım yöneticisi Darci Groves, videonun altındaki "Primatlar hakkındaki videoları izlemeye devam et" önerisinin "kabul edilemez ve korkunç" olduğunu belirtti.Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilen ve altlarında hatalı önerinin bulunduğu iki video İngiliz gazetelerinden Daily Mail'de Haziran 2020'de yayınlanmıştı. Videoların birinde siyahi bir Amerikalının polis tarafından tutuklanması görülürken diğerinde ise bir siyahi grubun bir beyaz kişi ile tartışması izlenebiliyordu.