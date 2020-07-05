Samanyolu Haber /Dünya / Siyahiler ağır silahlarla sokağa çıktı /05 Temmuz 2020 20:38

Siyahiler ağır silahlarla sokağa çıktı

ABD'de bir süre önce siyahi Geroge Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesinden sonra başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler yer yer devam ediyor. Son olarak bir grup siyahinin ellerinde silahlarla sokağa çıktığı görüldü.

SHABER3.COM

Büyük çoğunluğu Siyahlardan oluşan, 'ağır silahlı' protestocular, ABD'nin Georgia eyaletindeki Konfederasyon anıt parkına geldi. Silahlı grup, parktaki kayalıklara oyulu olan ve ırkçı kabul ettikleri bir taş kabartmanın kaldırılmasını istiyor.

Reuters'ın haberine göre protestocular, ağır silahlar da dahil olmak üzere çeşitli tipte ateşli silahlar taşıyor ve bazılarının ise omuzlarına astıkları mühimmat kemerleri dikkat çekiyor.

Her ne kadar yürüyüşçülerin büyük bir kısmı Siyahlardan oluşsa da, çeşitli etnik gruplardan erkek ve kadınların protestoya iştirak ettiği görülüyor.

BEYAZLARA SESLENDİLER: NEREDESİNİZ?

Videodaki görüntülerde, silahlı eylemci gruba komuta eden liderlerden biri, parkta özellikle, 'Bağımsızlık Günü' etkinliklerinde gövde gösterisi yapan 'Beyaz Irk Üstünlükçüleri'ne şu sözlerle seslendi:

“Burada hiç Beyaz milis göremiyorum ...Biz buradayız, siz neredesiniz? Evinizdeyiz..."

Stone Mountain Memorial Association sözcüsü John Bankhead, protestocuların barışçıl olduklarını söyledi.

ABD'DE SİYASİ KUTUPLAŞMA TIRMANIYOR

Silahsız Siyah Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs'ta polisler tarafından öldürülmesi, ABD'de geniş katılımlı ve yer yer şiddet olaylarına evrilen protesto gösterilerini beraberinde getirdi. Koloni dönemine ait liderlerin heykellerini yıkan protestocular, daha çok ABD'nin güneyinde rastlanan Konfederasyon Dönemine ait simgelerin kaldırılmasını istiyor. O simgelerle gurur duyduklarını söyleyen bazı ırkçı gruplar ise gerekirse şiddete başvurarak heykelleri koruyacaklarını ifade ediyor.

PARK'TAKİ ANIT NE ANLAMA GELİYOR?

Yerden 20 metre yükseklikte, kayalara kabartma şeklinde işlenmiş olan Stone Mountain heykeli, yaklaşık bir futbol sahası uzunluğunda. Kayalıklara oyulu üç süvariden biri 11 eyaletli Konfederasyonun başkanı olan Jefferson Davis ve yanındakiler de efsanevi generalleri Robert E. Lee ve Thomas “Taş Kaya” Jackson.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Siyahiler ağır silahlarla sokağa çıktı Sonraki Haber >>

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:01:25