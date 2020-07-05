Siyahiler ağır silahlarla sokağa çıktı

Büyük çoğunluğu Siyahlardan oluşan, 'ağır silahlı' protestocular, ABD'nin Georgia eyaletindeki Konfederasyon anıt parkına geldi. Silahlı grup, parktaki kayalıklara oyulu olan ve ırkçı kabul ettikleri bir taş kabartmanın kaldırılmasını istiyor.



Reuters'ın haberine göre protestocular, ağır silahlar da dahil olmak üzere çeşitli tipte ateşli silahlar taşıyor ve bazılarının ise omuzlarına astıkları mühimmat kemerleri dikkat çekiyor.





Her ne kadar yürüyüşçülerin büyük bir kısmı Siyahlardan oluşsa da, çeşitli etnik gruplardan erkek ve kadınların protestoya iştirak ettiği görülüyor.





BEYAZLARA SESLENDİLER: NEREDESİNİZ?





Videodaki görüntülerde, silahlı eylemci gruba komuta eden liderlerden biri, parkta özellikle, 'Bağımsızlık Günü' etkinliklerinde gövde gösterisi yapan 'Beyaz Irk Üstünlükçüleri'ne şu sözlerle seslendi:





“Burada hiç Beyaz milis göremiyorum ...Biz buradayız, siz neredesiniz? Evinizdeyiz..."





Stone Mountain Memorial Association sözcüsü John Bankhead, protestocuların barışçıl olduklarını söyledi.





ABD'DE SİYASİ KUTUPLAŞMA TIRMANIYOR





Silahsız Siyah Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs'ta polisler tarafından öldürülmesi, ABD'de geniş katılımlı ve yer yer şiddet olaylarına evrilen protesto gösterilerini beraberinde getirdi. Koloni dönemine ait liderlerin heykellerini yıkan protestocular, daha çok ABD'nin güneyinde rastlanan Konfederasyon Dönemine ait simgelerin kaldırılmasını istiyor. O simgelerle gurur duyduklarını söyleyen bazı ırkçı gruplar ise gerekirse şiddete başvurarak heykelleri koruyacaklarını ifade ediyor.





PARK'TAKİ ANIT NE ANLAMA GELİYOR?





Yerden 20 metre yükseklikte, kayalara kabartma şeklinde işlenmiş olan Stone Mountain heykeli, yaklaşık bir futbol sahası uzunluğunda. Kayalıklara oyulu üç süvariden biri 11 eyaletli Konfederasyonun başkanı olan Jefferson Davis ve yanındakiler de efsanevi generalleri Robert E. Lee ve Thomas “Taş Kaya” Jackson.