Siyahileri 'primat' olarak etiketleyen Facebook özür diledi









Daily Mail tarafından Facebook'a yüklenen ve polis ile siyah vatandaşlar arasındaki bir tartışmayı gösteren videoda "Primatları gösteren videoları görmeye devam etmek ister misiniz?" yazısı görüldü.





Tepkilerin ardından Facebook Sözcüsü Dani Lever, USA Today'e yaptığı açıklamada, "Bu açıkça kabul edilemez hata. Olanları kabul ettiğimiz anda konu tavsiyeleri özelliğini kapattık ve tekrar yaşanmasını önlemek için konuyu incelemeye başladık" dedi.





Lever, kullandıkları yapay zekayı geliştirmeye devam edeceklerini söylerken yaşananlar için özür diledi.