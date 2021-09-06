Samanyolu Haber /Gündem / Siyahileri 'primat' olarak etiketleyen Facebook özür diledi /06 Eylül 2021 17:33

Siyahileri 'primat' olarak etiketleyen Facebook özür diledi

Facebook, kullandığı yapay zekanın, içinde siyahilerin bulunduğu bir videoyu 'primatlar' diye etiketlemesinin ardından özür diledi.

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Daily Mail tarafından Facebook'a yüklenen ve polis ile siyah vatandaşlar arasındaki bir tartışmayı gösteren videoda "Primatları gösteren videoları görmeye devam etmek ister misiniz?" yazısı görüldü.

Tepkilerin ardından Facebook Sözcüsü Dani Lever, USA Today'e yaptığı açıklamada, "Bu açıkça kabul edilemez hata. Olanları kabul ettiğimiz anda konu tavsiyeleri özelliğini kapattık ve tekrar yaşanmasını önlemek için konuyu incelemeye başladık" dedi.

Lever, kullandıkları yapay zekayı geliştirmeye devam edeceklerini söylerken yaşananlar için özür diledi.
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