Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Temizlik çalışmasına katılan bir işçinin 25 Haziran’da gece 11.30 sıralarında çektiğini anlattığı görüntülerde sızıntının üzerinden günler geçmesine rağmen bölgede siyanür temizleme işleminin devam ettiği görülüyor.







Altın madeni çalışanı olan ve iş makinesi operatörü olarak görev yapan işçi videoda “Şu an doğaya serilen siyanür, iş makinaları ile toplanıyor.







Bize de bu siyanürü yüklemek için görev verdiler. Şu an önümdeki malzeme siyanür. Siyanür karışımı toprak. Erzincan İliç Anagold Altın Madeni şu an toplanmış siyanürlü toprağı yükleyeceğim, arkadaşlar öncülük yapacak.







Ne yazık ki maalesef siyanür topraklarımızda" dedi.







Halk TV’nin haberine göre, yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu, bir işçinin kendisine ulaştırdığı bu görüntülerle birlikte Avukatı İsmail Hakkı Asal aracılığıyla İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.







Cezayirlioğlu ellerine ulaşan görüntüleri İliç Cumhuriyet Savcılığı’na teslim ettiklerini ve maden şirketinin bölgede delilleri yok etmeye çalıştığını belirtti.