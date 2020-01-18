Samanyolu Haber /Gündem / Siyanürle intihar eden kardeşlerin borcunu 'borçlu kalmasınlar diye' ödedi /18 Ocak 2020 23:53

Siyanürle intihar eden kardeşlerin borcunu 'borçlu kalmasınlar diye' ödedi

Fatih'te siyanürle intihar eden 4 kardeşin borçlarının bir kişi tarafından kapatıldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

İstanbul Fatih'te 6 Kasım tarihinde Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde 5 katlı binanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cansız bedenleri bulunmuştu. Ailenin maddi durumunun kötü olduğu ortaya çıkmıştı.

4 kardeşin daha önce oturdukları evin alt katında bulunan bakkal işletmesinin sahibi Yetişkin kardeşlerin kendisine 2 bin 380 lira borcu olduğunu ve adını vermek istemeyen bir kişinin tüm borçları ödediğini söyledi. Yusuf Deniz, "Görünmeyen adam diye biri geldi borcu ödedi gitti. 2 bin 380 lira borcu vardı. Adam ödedi gitti ismini de söylemedi. Öldükten 3 gün, bir hafta sonra geldi" dedi. 

Yusuf Deniz, "'Adam borçlu gitmesin mezara' dedi. Kim olduğunu da söylemedi. Yanında birini yollamıştı. 8 aylık kira borcunu da ödedi diyorlar. Gelip geçen herkes bakıyor buraya. Geçen de elektrik idaresinden geldiler. Durumları kötüydü 23 tane icrası vardı" dedi. Kardeşlere ait veresiye defterine ise 'hayır niyetli ödendi' yazıldı.

EVE FATURA GELMEYE DEVAM EDİYOR

4 kardeşe ait evin elektriğinin gecikmiş borcu sebebiyle kesilmesinden dolayı elektrik dağıtım şirketine 888 bin 397 lira idari para cezası kesilmişti. 3 aydır kapısında mühür bulunan daireye ise fatura gelmeye devam ediyor. Kasım ve Aralık ayına ait 45 lira doğalgaz ve 129 lira su faturası geldiği görüldü
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