Siyanürü internette en çok hangi il aradı?

Daha önce siyanürün aslında ne kadar kolay erişilebilir bir madde olduğu ve insanların şu sıralar sık sık siyanürle ilgili araştırmalar yaptığı gündeme gelmişti. Şimdi ise yapılan internet aramalarının aslında ne kadar korkunç boyutlara ulaştığı ortaya çıktı.





Google’da aranan kelimelerin popülaritesinin istatistiğini gösteren “Google Trends”, Türkiye’nin şu sıralar siyanüre kilitlendiğini gösteriyor.









Google Trends, dünyanın herhangi bir ülkesindeki internet aramalarını kelimeler bazında inceleyebilmeyi sağlıyor. Bu bağlamda Google’ın dünyanın en popüler arama motoru olduğu kabul edildiğinde, hangi kelime aranırsa aransın ulaşılan sonuçlar belirleyici oluyor. Bu yüzden Google Trends üzerinden alınan veriler ciddi anlamda önem taşıyor.





İşte Türkiye’nin siyanür araması yapma popülaritesinin zamanla değişimi:













Bu grafik, Türkiye’nin siyanüre son 12 aydaki ilgisini gösteriyor. Grafiğin minimum değeri 0 ve en çok 100’e ulaşabiliyor. Grafik incelendiğinde Türkiye’nin son bir yıldır siyanürle genelde ilgilenmediği görülüyor. Sadece geçtiğimiz mayıs ve ağustos aylarında ufak bir dalgalanma yaşanmış durumda. Ancak siyanürle ilgili aramalar, kasım ayının başından itibaren patlama yaşamış.





TÜRKİYE SİYANÜRE KİLİTLENDİ

Kasım ayında yaşanan ilk intiharın ardından Türkiye’deki internet kullanıcıları siyanürle ilgili çok ciddi şekilde araştırma yapmaya başladı. Öyle ki 9 Kasım’a kadar siyanürle ilgili yapılan aramalar, bu kelimenin Türkiye’deki Google popülaritesini 87’ye fazlasıyla dik bir açıyla yükseltti. Bu hafta ise Türkiye, daha azalan bir eğimle siyanürün arama popülaritesini 100 yaptı. Yani Türkiye, tam anlamıyla siyanüre kilitlendi.





Siyanürle ilgili yapılan aramalarda kullanılan bazı kelimeler:













Google Trends, bir kelimeyle ilgili aramaların nasıl yapıldığını da gösteriyor. Sonuçlar, olayın ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu ve acilen önlem alınması gerektiğini gözler önüne seriyor.





Google Trends üzerinden alınan bu görüntü, Türkiye’deki internet kullanıcılarının daha çok “siyanür nerden alınır”, “izmir siyanür”, “siyanür satılan yerler” ve “siyanür sipariş” gibi aramalar yaptığını ortaya koyuyor.













Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, arama yapılan kelimelerin karşısında bulunan “Büyük Çıkış” ibaresi. Bu ibare, ilgili aramalardaki popülarite artışının yüzde 5.000 (beş bin) seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Google Trends’in etkili özelliklerinden biri de kelimelere olan ilgiyi bölgelere ayırabiliyor olması. Yani Türkiye’deki hangi şehrin siyanürle ilgili daha çok arama yaptığını gösterebiliyor.





Bu Türkiye haritası, şehirlerin siyanürle ilgili aramalardaki yoğunluğunu gösteriyor. Mavi renk tonunun koyulaşması, o şehirdeki kullanıcıların konuyla ilgili daha çok arama yaptığı anlamına geliyor.

Gri renkle gösterilen Tunceli ve Ardahan’ın bu renkte olmasının sebebi, Google’ın bu şehirlerin internet aramalarıyla ilgili yeterli bilgi edinememiş olması.



Google Trends üzerinden edinilen bilgilere göre siyanür aramasının en popüler olduğu şehir Burdur olarak öne çıkıyor. Buna göre Burdur’daki kullanıcılar, yaptıkları toplam Google aramaları arasında en çok siyanürle ilgili arama yaptı. Öyle ki Burdur, 0 ile 100 puan arasındaki popülarite grafiğinde 100 puan almış durumda.

Siyanürle ilgili yapılan aramaların oranının bölgedeki toplam aramalara oranla en yüksek olduğu ikinci şehir ise Denizli. Denizli’yi de Çankırı, Yozgat ve Batman takip ediyor.

Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul, siyanürle ilgili aramalarda 47. sırada bulunuyor. Türkiye’nin diğer büyük şehirlerinden Ankara listenin 60., İzmir de 16. sırada yer alıyor.









Listenin en son sırasında ise Kilis var. Kilis, yaptığı internet araştırmalarının çok az bir kısmında siyanürle ilgili arama yapıyor. Kilis’in hemen üzerinde ise sırasıyla Bayburt ve Muş bulunuyor.

Google Trends verileri, Türkiye’nin tamamının siyanürle ilgili arama yaptığını gözler önüne seriyor. İnsanlar, her ne kadar bilgi almak için Google aramaları yapıyor olsalar da bu rakamların yüksek olması, yetkililerin bu konuda acilen önlem almaları gerektiğini gösteriyor. Çünkü elde edilen verilerin pek çoğu, siyanürle ilgili yapılan aramaların yüzde beş bin kadar arttığını gösteriyor.



