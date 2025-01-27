Siyaset Bilimci Hasan Köni'den çarpıcı iddia: F-16’ları uçuracak pilot bulunamıyor

Bold Medya'da yer alan habere göre KHK ile kapatılan Harp Akademilerinin yerine kurulan Milli Savunma Üniversitesinde Kurmay subaylara verdiği derste yaşadıklarını anlatan Köni şunları söyledi: ”40 kişilik sınıfta ‘Aranızda kaç pilot var?’ diye sordum sadece 6 kişi el kaldırdı. ‘Niye soruyorsunuz?’ dediler; ‘Uçağımız var da adam arıyorum’ dedim”



Koni ayrıca ”Binbaşı olunca Türk Hava Yolları’na geçiyorlar. Savaş çıksa onları çağıracaklar, düşünebiliyor musunuz?” ifadelerini kullandı.



Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bugüne kadar 150’si general 24 bin 256 personel KHK ile ihraç edildi. OHAL’in kaldırılmasından sonra ise ihraç edilen askerlerin sayısı ise 9 bin 360 oldu. Toplam 33.616 personel TSK’dan atıldı.