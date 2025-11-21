Samanyolu Haber /Gündem / Siyaset bu haberi bekliyordu: CHP'nin 'İmralı' kararı belli oldu! /21 Kasım 2025 15:01

Siyaset bu haberi bekliyordu: CHP'nin 'İmralı' kararı belli oldu!

CHP, 'süreç' komisyonunun İmralı'ya yapacağı ziyarete ilişkin kararını açıkladı. CHP, İmralı'ya temsilci göndermeyecek.

SHABER3.COM

'Süreç' komisyonu bugün saat 14.00’te İmralı ziyareti gündemiyle toplandı.

Komisyonun ana gündem maddesi, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşülmesi amacıyla İmralı Adası’na bir heyet gönderilmesi oldu.

CHP KARARINI AÇIKLADI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP’nin İmralı’ya temsilci göndermeyeceğini açıkladı.

Emir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Burada herkesin her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde ortaya koyması önemlidir. CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz.

Burada herkesin, her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde koyması önemlidir. Eğer böyle bir ziyaret gerçekleştirilecekse bir heyetin, anlaşılıyor ki beş kişilik heyetin ziyaret yapması gerekiyorsa eğer bunun da mutlaka oylama ile yapılması gerekir.

"BUNDAN SONRA KOMİSYONDA OLACAĞIZ"
Partimizin tutumunu, komisyonumuzun dikkatine sunmak istiyorum.

"CHP olarak, tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesinin çözülmesini savunuyoruz. Birileri Kürtlerin varlığını bile inkar ederken biz cesaretle bu sorunu kabul eden bir partiyiz. Barış için atılacak adımların sonuna kadar destekçisiyiz. Bundan sonra da terörsüz ve demokratik süreci inşa etmenin kararlılığı ile bundan sonra komisyonda olacağız.

Geldiğimiz aşamada, milli iradeye ipotek koyan uygulamalar sürmektedir. Siyasi tutsaklıklarda hiçbir ilerleme kaydedilememiş, yeni siyasi davalarla siyasetimiz yara almıştır. Siyasi davalarla demokrasimizin önü tıkanmıştır. İç barışımızı sağlamak için adım atılması gerekirken tüm meselenin İmralı’ya gidilmesine sıkıştırılmasına milletimiz razı değildir.

Sadece beş milletvekilinin adaya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay bir sürecin yürütülmesi mümkündür. Toplum, kayyumların kaldırılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların atılmadığı bu süreçte bu ısrarın çözüme hangi katkıyı yapacağına ikna değildir.”

AKP'DEN İMRALI ZİYARETİNE 'YEŞİL IŞIK' 
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, dün yaptığı açıklamada AKP'nin İmralı ziyaretine yönelik kararını açıkladı. 1 saatlik toplantı sonrası açıklamada bulunan Güler ''İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz'' dedi. 
