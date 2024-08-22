Siyaset dünyasının dikkatini çeken anket!

AKP'DE BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ

14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, AKP'nin oy oranında ciddi bir düşüş yaşandığı görülüyor. Parti, geçtiğimiz ayki ankette yüzde 29,1 oy oranına sahipken, bu ay yüzde 28,8’e geriledi. Bu düşüş, AKP'nin oy kaybının sürdüğüne işaret ediyor.

CHP’DE ÖNEMLİ ARTIŞ

Öte yandan, CHP'nin oylarında dikkat çekici bir artış gözlemlendi. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yüzde 25,33 oy oranına sahip olan CHP, son ankette yüzde 31,3 seviyesine yükseldi. Bu artış, muhalefetin halk nezdinde güç kazandığını gösteriyor.

İYİ PARTİ VE YENİDEN REFAH ARASINDAKİ FARK

İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 9,68'den yüzde 5,0'e gerileyerek dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Buna karşın, Yeniden Refah Partisi oylarını yüzde 2,81'den yüzde 5,4'e çıkardı, bu da partinin yükselen bir ivme kazandığını ortaya koyuyor.

DİĞER PARTİLERİN DURUMU

MHP, oylarını yüzde 10,2 ile sabit tutarken, Yeşil Sol Parti olarak bilinen DEM Parti de yüzde 8,6 ile konumunu büyük ölçüde korudu. ZAFER Partisi ve TİP ise sırasıyla yüzde 2,0 ve yüzde 1,2 ile daha düşük oranlarda kaldı.

SEÇMENİN KARARSIZLIĞI ARTIYOR

Son olarak, ankete katılanların yüzde 5,8’i oy kullanmayacağını belirtirken, bu oran seçmenlerin kararsızlık seviyesinin arttığını da ortaya koyuyor. Bu durum, partilerin önümüzdeki süreçte seçmenlerine yönelik politikalarını gözden geçirmelerini gerektirebilir.

Türkiye'de erken seçim tartışmaları hız kazanırken, Hbs Araştırma tarafından gerçekleştirilen son anket sonuçları siyasi arenada yankı uyandırdı. 14-16 Ağustos tarihlerinde 2.400 seçmenle yüz yüze yapılan görüşmeler, partiler arasındaki oy dağılımında dikkat çekici değişimlere işaret ediyor.Hbs Araştırma'nın bu anketi, önümüzdeki seçimlerde siyasi partilerin nasıl bir strateji izleyecekleri konusunda önemli ipuçları veriyor.Özellikle AKP'deki oy kaybı, siyasi dengeleri yeniden şekillendirebilir.