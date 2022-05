Ortam ısınıyor, muhalefet sahaya iniyor

Erken seçim talebiyleilk mitingini geçtiğimiz yılın sonunda 4 Aralık'ta Mersin'de düzenleyen CHP, bu aydan itibaren mitinglere devam edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Milletin Sesi" sloganıyla düzenleyeceği ikinci miting 21 Mayıs'ta Bursa'da gerçekleştirilecek.

DW'ningöre, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve ortak cumhurbaşkanı adayı için çalışmaya devam eden altı muhalefet partisi, Ramazan Bayramı tatilinin bitmesiyle Pazartesi gününden itibaren saha çalışmalarına da hız vermeyi planlıyor.Bu doğrultuda CHP ve DEVA Partisi ile Demokrat Parti'de genel başkanların mitingleri planlanmaya başlandı. İYİ Parti, Saadet ve Gelecek partileri de esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) buluşmalarını artırmayı hedefliyor.Bayram süresince miting için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Önümüzde iki haftalık bir süreç daha var. Daha önce Mersin'de yaptığımız gibi Bursa mitingi için de milletvekillerimiz ve parti meclisi üyelerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Vatandaşı dinlemeye devam ettiklerini ifade eden Salıcı sözlerini "Bursa'daki mitingimiz de vatandaşın kendi sorunlarını anlattığı, sözünü söylediği bir miting olacak" şeklinde sürdürdü.Bursa'nın ardından her ay bir bölgede miting düzenlemeyi hedefleyen CHP, diğer yandan seçim güvenliğine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu doğrultuda CHP'nin sandık başında duracak kişilerin yüzde 98,5'ini belirlediği öğrenildi. CHP'de il ve ilçe teşkilatları da yaz boyunca esnaf ve vatandaş buluşmalarını artırmayı hedefliyor.İYİ Parti'de ise Genel Başkan Meral Akşener'in miting takvimi henüz netleşmedi. Ancak Akşener, mitinge dönüşen il ziyaretlerine devam edecek. Akşener, 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde Karaman'da halkla buluşacak ve ilçe ziyaretlerinde bulunacak.Akşener'in, il ziyaretlerini miting adı altında düzenlemediğini ifade eden partili yetkililer, "Ancak esnaf ve vatandaşın genel başkanımıza ilgisi yoğun olunca zaman zaman bu ziyaretlerimiz, miting havasında geçiyor" diyor.Akşener'in Mayıs ve Haziran ayı içerisinde il ziyaretlerini daha da sıklaştıracağı ve gidilecek iller üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.Miting hazırlıklarına başlayan diğer bir parti ise DEVA. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilk olarak 21 Mayıs'ta Gaziantep'ten halka seslenecek. Babacan'ın, Kılıçdaroğlu gibi bölgesel mitinglere devam edeceği belirtiliyor. DEVA Partisi, mitinglerle eş zamanlı olarak sorunların çözümü için eylem planları da açıklayacak. İlk olarak 10 Mayıs'ta "Yüksek Öğretim Eylem Planı" tanıtımını yapacak olan Babacan, farklı konulardaki eylem planlarını açıklamaya devam edecek.Şu aşamadan sonraki sürecin tamamen seçimin konuşulduğu bir gündem olacağını belirten DEVA Partisi Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Seçim Haziran'da da olsa Kasım'da da olsa her daim seçim varmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Sandık güvenliği için de çalıştıklarını kaydeden Şahin, "Sadece bölgesel mitinglerle kalmayıp il ve ilçe düzeyinde halkla buluşma toplantılarımıza da devam ediyoruz" diye konuştu. Şahin, mitinglerin ağırlıklı gündeminin ekonomik sorunlar olacağını belirterek "Bunun yanında dış politika, seçim güvenliği, göç meselesi gibi konular da gündemimizde olacak. Örneğin Gaziantep'e gidip göçü konuşmamak mümkün olabilir mi? Bunların hepsini değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.Demokrat Parti de miting hazırlıklarını başlattı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ilk olarak bu ay içerisinde Karadeniz'de bir ilde miting yapması planlanıyor. Uysal'ın daha sonra farklı bölgelerde mitinglerine devam edeceği belirtiliyor.Hazırlıklarla ilgili bilgi veren Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, "Bir gonk vuruldu, bundan sonraki her gün artık seçim günü" dedi. Ekonomik koşulların vatandaşı her geçen gün daha fazla zorladığının altını çizen Delikanlı, mitinglerin en önemli gündemini ekonomik sorunların oluşturacağını söyledi. "Kaybedecek bir saniyemiz, bir ayımız, bir yılımız yok" diyen Delikanlı, STK ziyaretlerini de sıklaştırdıklarını vurguladı.Bu doğrultuda Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Adil düzen ve insanca yaşam seninle olur" sloganıyla Mayıs ve Haziran aylarında çeşitli konferanslar düzenleyecek. Konferanslar, emekliler, köylüler, işçiler, ev kadınları ve gençler gibi farklı gruplara yönelik farklı içeriklerle gerçekleştirilecek. Şehir meydanlarında stantlar açacak olan Saadet Partisi il teşkilatları, aynı zamanda STK ziyaretlerini de sürdürecek.Altılı masa toplantısına bu ay kendilerinin ev sahipliği yapacağını hatırlatan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Genel Başkan Davutoğlu'nun bir yandan da diğer liderlerle birebir görüşmeleri yürüteceğine dikkat çekti. Davutoğlu'nun Haziran ayı itibariyle il ziyaretlerini sıklaştıracağını kaydeden Üstün, "Seçim öncesi son yaz, ve biz bu yazı son derece verimli kullanmak istiyoruz" dedi.HDP'de ise henüz miting ya da saha çalışmasına ilişkin takvim netleşmedi. HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açtığı kapatma davasının sonucuna göre stratejisini belirleyecek. Olası bir kapatma kararı durumunda HDP kadrolarının seçime, teşkilatlanmasını tamamlamış bir başka parti ile girmesi bekleniyor.