Samanyolu Haber /Gündem / Siyaset kulislerinde flaş iddia: 'İki parti AKP'ye geçmeye sıcak bakıyor' /24 Aralık 2024 10:31

Siyaset kulislerinde flaş iddia: 'İki parti AKP'ye geçmeye sıcak bakıyor'

Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "TBMM’deki aritmetikte ilginç bir hareketlenme yaşanıyor" diyerek, Gelecek Partisi milletvekilleri ile Saadet Partisi'nin yeni yönetiminin AKP'ye geçmeye sıcak baktığını yazdı.

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Deniz Zeyrek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmek için Anayasa değişikliğine veya Meclis'in 'seçimleri yenileme' kararı almasına ihtiyaç duyduğunu yazdı. İkinci seçeneğin çok daha olası olduğunu kaydeden Zeyrek, "Gördüğüm kadarıyla, TBMM’deki aritmetikte ilginç bir hareketlenme yaşanıyor ve bu hareketlilik Erdoğan’ı umutlandırıyor." diye yazdı.

GELECEK VE SAADET KULİSİ
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son dönemdeki 'AKP'ye dönüş sinyali' olarak değerlendirilen çıkışlarını hatırlatan Zeyrek, Davutoğlu'nun AKP'ye geri dönmesinin çok zor olduğunu ancak Gelecek Partili milletvekillerinin AKP'ye geçebileceğini yazdı. Bir kulis bilgisi daha paylaşan Zeyrek, "Bir kaynağım, Saadet Partisi’nin yeni yönetiminin de AK Parti’ye geçme konusuna sıcak baktığını iddia ediyor." ifadelerini kullandı.

Zeyrek, İYİ Parti ve DEVA'dan da AKP'ye transferlerle birlikte Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin önünün açılabileceğini kaydetti.
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