Samanyolu Haber /Dünya / Siyaset ve ekonomi dünyasından çarpıcı yorum: Suikast zafere dönüşebilir /14 Temmuz 2024 11:10

Siyaset ve ekonomi dünyasından çarpıcı yorum: Suikast zafere dönüşebilir

Donald Trump’ın mitinginde yaşanan suikast girişimi, yatırımcıların 2024 seçimlerinde Trump’ın zaferine olan inancını artırdı.

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Dün ABD eski Başkanı Donald Trump’ın seçim mitinginde yaşanan silahlı saldırı, hem siyasi arenada hem de yatırım piyasalarında büyük dalgalanmalara yol açtı.

Saldırının ardından Trump’ın Beyaz Saray’ı yeniden kazanma şansının arttığına dair yorumlar yapılırken, bu durumun yatırım stratejilerini nasıl şekillendirdiği de mercek altına alındı.

Eastspring Investments’ın sabit getirili menkul kıymetler portföy yöneticisi Rong Ren Goh, “Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönme ihtimalinin artmasıyla birlikte önümüzdeki hafta zaferine yönelik bahislerde bir artış bekleniyor” dedi.

SUİKAST ZAFERE DÖNÜŞEBİLİR

Trump’ın karşılaştığı bu saldırı, 1981’de Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan’a yönelik suikast girişiminden bu yana ABD’deki ilk büyük başkan adayı suikastı olarak kaydedildi. Vantage Point Asset Management’ın baş yatırım sorumlusu Nick Ferres, “Reagan’ın suikast girişiminin ardından anketlerde 22 puan arttığını hatırlıyoruz. Bu olay, seçimlerde büyük bir değişime yol açabilir” şeklinde yorum yaptı.

Saldırıdan önce piyasalar, Trump’ın başkanlığına dair beklentilere göre doların değerini artırmış ve ABD Hazine tahvillerinde bir yükselme trendi gözlemlenmişti.

Goldman Sachs analistleri, “Son 20 yıldaki beş başkanlık seçiminde, Cumhuriyetçi zaferlerinin ardından CEO güveni ve tüketici güveni genellikle daha olumlu bir seyir izlemiştir” şeklinde bir analiz sundu.
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