Siyasetçi, sanatçı, iş insanı... İşte gözaltına alınanların listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında 108 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şimdiye kadar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı.
İŞTE GÖZALTI LİSTESİ:Murat Ongun
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu
Resul Emrah Şahan
Murat Çalık
Necati Özkan
İsmail Saymaz
Tuncay Yılmaz
Fatih Keleş
Ertan Yıldız
Mahir Polat
Ebru Özdemir
Mehmet Ali Çalışkan
Ercan Saatçi
Emrah Bağdatlı
Mustafa Nihat Sütlaş
Murat Kapki
Orçun Muhittin Yılmaz
Hüseyin Köksal
Adem Soytekin
Ali Nuhoğlu
Ali Gül
Zafer Gül
Serdal Taşkın
Barış Kılıç
Servet Yıldırım
Mehmet Erdoğan
Güldem Işık
Ceyda Kıryak
Kadir Öztürk
Ömür Yılmaz
Merthan Açıl
Tolga Özgen
Erhan Uslu
Hakan Atınç Dayıgil
Murat Kanbur
Emre Serkan Bayraktar
Vahit Doğan
Fatoş Ayık
Hüseyin Ekrem Fidan
Seda Hoşel Kiraz
Sergen Kurt
Yusuf Yüce
Mehmet Muhittin Palazoğlu
Furkan Remzi Ceylan
Süleyman Atik
Hakan Karanis
Elif Güven
Nihat Uçan
Birsen Şahin
Canan Mümüklü
Can Akın Çağlar
Cemal Ufuk Karakaya
Buğra Gökçe
Kağan Sürmegöz
Bayram Taşkın
Ebru Yılmazlar
Gürkan Akgün
Murat Abbas
Doğan Hamit Doğruer
Halit Burak Atalan
Bilal Önver
İlker Durademir
İpek Elif Atayman
İlknur Taşdelen
Burak Arslan
Samih Asan
Emrah Öksüz
Onur Buğra Subaşı
Eyüp Subaşı
Gülşah Subaşı
Ahmet Köksal
Serhat Kapki
Yusuf İlbak
Ali İlbak
Murat İlbak
Mustafa İlbak
Umut Şenol
Mete Sarısaltun
Edip Cenk Ünalerzen
İrfan Karakaş
Serdar Haydanlı
Yaşar Çeri
Emin Ferhat Ertek
Harun Cengiz Beğenmez
Hasan Öçsoy
Ahmet Çiçek
Adem Tuncay
Rauf Cem Istıranca
Ömer Gürsoy
Uğurhan Atma
Özge Bağdatlı
Fatoş Pınar Türker
İnan Boztaş
Ahmet Taha Bilgin
Kamil Timur Delibaş
Alihan Aydın
Alper Aydın
Alperen Aydın
Ahmet Palazoğlu
Kaan Ketenci
Ahmet Hamdi Çiçek
Hacı Ahmet Gül
Serkan Öztürk
Kabil Taşçı
Vedat Şahin