Samanyolu Haber /Gündem / Siyasetçiler depremi bıraktı 'şerefsiz' polemiğine daldı /08 Şubat 2023 21:30

Siyasetçiler depremi bıraktı 'şerefsiz' polemiğine daldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki eksiklikleri eleştirenlere 'şerefsiz' demesiyle başlayan polemik, depremzedeleri bir kez daha yaraladı.

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Deprem bölgesi Hatay’a gelerek açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki eksikliklere yöneik eleştirilere yanıt vererek 'Haysiyetsiz', 'Namussuz', 'Şerefsiz' gibi ifadeler kullandı.

Erdoğan, “Şu an itibarıyla Hatay’ımızda asker, polis, jandarma toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili olarak da bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler, kampanya yaparak ‘Hatay’da biz asker, jandarma, polis göremedik’ gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız” dedi.

"85 MİLYONUN VİCDANINA BIRAKIYORUM"
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi.

Başarır, şunları kaydetti:

“Depremin 3. gününde yetersizlikleri nedeniyle, kendisine ve iktidarına eleştiri yapan insanlara; şerefsiz diyecek kadar küçülen Recep Tayyip Erdoğan’ı 85 milyonun vicdanına bırakıyorum! Yazıklar olsun sana da zihniyetine de!”

'ŞEREFSİZ SÖZÜ SÖYLEYENE YAKIŞIR'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Erdoğan'a cevabı ise daha sert oldu. İnce, "Erdoğan ağzın da bozuk, zihniyetin de bozuk. Ben ilk gün gece yarısı Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’ndeydim. Kurtarma ekibi, asker, polis görmedim. İnsanlar içecek su, çorba bulamadılar, kurtarma ekibi göremediler. İsyan ettiler. O şerefsiz sözü söyleyene yakışır” ifadelerini kullandı.


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