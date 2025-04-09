Siyasetçilerden Sümeyra çağrısı: ‘Aynı durumdaki annelere yeniden yargılama yolu açılsın’

Aynı durumdaki annelere yeniden yargılama yolu açılsın.”





DEM Partili vekil, “Bu zulme bir an önce son verilmeli. Sümeyra Gelir ve onun gibi binlerce ailenin adaletle buluşabilmesi için yeniden yargılama ve tahliye süreci derhal başlatılmalıdır” çağrısında bulundu.





BOLD Medya'da yer alan habere göre Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Sümeyra’nın dramı milat olsun” dedi.Aynı zamanda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi olan Ün, sosyal medya platformu X’te yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:“Aklı tutulanlar, vicdanı kuruyanlar yüzünden15 yaşında bir kız, bir bayram gecesiBayram kıyafetinden çıkıp kefen giydiSorumluluğumuz tam olarak budurBayramlığı kefen yaptıran o acıdırSÜMEYRA’nın DRAMI MİLAT OLSUNSaadet Partisi GİK Üyesi ve Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:“Bu ülkenin evlatları, politik hesapların kurbanı olmaya devam ediyor. 15 yaşındaki Sümeyra Gelir, KHK’lı annesi cezaevinde olduğu için kardeşlerine bakarken hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.Hukuksuzluk bir azınlığın değil, herkesin sorunudur. KHK zulmü de artık derin bir toplumsal krizdir. On binlerce insanın sivil ölüme mahkûm edilmesi, sadece onların sorunu değil, adaletsizlik altında inleyen toplumun çöküşüdür de.Dış tehditlerin yoğunlaştığı bu dönemde, silahlı örgütlerle bile uzlaşma yolları aranırken artık toplumsal barış için daha çok çaba göstermeli, sivil ölümlere karşı daha samimi olmalıyız. Bunun için atılacak ilk adım; KHK zulmünden vazgeçmek, adil bir yeniden yargılama yolu açmak olacaktır!”İbrahim Akın: “Yalçınkaya kararı uygulansaydı, Sümeyra hayatta olabilirdi”Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Milletvekili İbrahim Akın ise, cezaevinde bulunan öğretmen Melek Gelir’in epilepsi hastası 15 yaşındaki kızı Sümeyra Gelir’in yaşamını yitirmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.İbrahim Akın paylaşımında, Sümeyra’nın annesi cezaevindeyken iki kardeşine hem annelik hem ablalık yaptığını, 3 Nisan 2025’te Bolu’daki evlerinde yatağında ölü bulunduğunu hatırlattı. Akın, “Annesi Melek Gelir, ancak yoğun ısrarlar ve özel izinle kızının cenazesine katılabildi. Cenazenin hemen ardından iki çocuğunu geride bırakarak tekrar Sakarya Ferizli Cezaevi’ne dönmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.Akın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Yalçınkaya kararına da dikkat çekerek, “Bu karar uygulanmış olsaydı, Melek Gelir’in çocukları annesiz kalmaz, 15 yaşındaki Sümeyra da bugün hayatta olabilirdi” dedi.İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da üzüntüsünü dile getirenler arasındaydı. Yeneroğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Annesinin eksikliğini daha fazla taşıyamayan Sümeyra kızımıza Allah rahmet eylesin. Zannetmeyin ki evlatlarının başında olması gereken anne gerçekten teröristti de hak ettiği cezayı çekiyor. Hayır! Adaletten nasipsiz yargı kararı ile terörist ilan edilmiş bir öğretmen.”