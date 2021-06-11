Samanyolu Haber /Gündem / "Siyasetçilere çantalar dolusu para verildiği iddiasını görmezden gelebilir misiniz?" /11 Haziran 2021 10:11

"Siyasetçilere çantalar dolusu para verildiği iddiasını görmezden gelebilir misiniz?"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'çanta çanta' para verdiği milletvekili açıklamalarına isim vermeden göndermede bulunarak, "Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?” düşüncesini dile getirdi.

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Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Çiçek'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasında bir siyasi etik yasası çıkarılması talebi üzerine aradığını belirtti. 

Çiçek, "Bir büyükşehir başkanlık seçimi için 50-60 milyonluk bir harcamayı göze almak lazım. Seçim büroları, -mesela sadece Ankara'da 800 büro açmak gerekiyor- orada istihdam edilecek kişiler, bilboardlar, afişler, otobüs kiralamaları, miting organizasyonları, yemeler içmeler, kamuoyu araştırmaları vs… Seçildiğinizde aldığınız maaş belli. Bununla o masraflar karşılanmaz. Kaçınılmaz olarak birilerinden yardım alırsınız. O yardımlar seçildikten sonra imar düzenlemeleri, kaçak katlar olarak fatura edilir… Siyasetin finansmanı, partilerin finansmanı, adayların finansmanı… Bu üç konuda şeffaflık önemli. ABD gibi bazı ülkelerde bu konu yasalarla düzenlenmiş. Belli ölçüde şeffaflık sağlanmış." dedi.

Çiçek, "Biz geçmişte, Yeni Anayasa için dört parti arasında -Ak Parti, CHP, MHP, HDP- uzlaşma komisyonu kurulduğunda üç konu üzerinde çalıştık. Yeni anayasa, -59 madde için uzlaşma sağlanmıştı- İç Tüzük ve Siyasi Etik yasası. Siyasi Etik Yasası komisyonuna Ak Parti’den Köksal Toptan, CHP’den Oktay Ekşi, MHP’den Sümer Oral ve HDP’den Adil Zozani seçilmişti. 3-4 maddelik bir yasa öngörülüyordu. Bu ölçüler gelirse siyasette adam kalmaz, denilerek reddedildi” ifadesini kullandı. 

Çiçek şunları söyledi:

“Bu söz söylenmişse bir ihtiyaç olduğu için söylenmiştir. Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?”
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