Siyasete yeni ittifak geliyor

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nin anlaşma yolunda olduğunu belirterek, "Üçüncü ittifak geliyor" yorumunu yaptı.







Bayer, bugünkü "Adalet ve Zafer partileri anlaşma yolunda: 3. ittifak geliyor" başlıklı yazısında üçüncü bir ittifakın yolda olduğunu dile getirdi.





"HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR"

"Siyasi kulislerde yeni, 3’üncü bir ittifakın oluşması yolunda bir hareketlilik dikkati çekiyor" diyen Bayer, "Yeni ittifakın görüşmelerinin Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi ile Dr. Vecdet Öz’ün Adalet Partisi arasında yapıldığı ortaya çıktı. Öz, Özdağ’ın Suriyeli mülteciler dahil bütün görüşlerine katıldığını söyledi" dedi.