Samanyolu Haber /Gündem / Siyaseti hareketlendiren iddia: AKP vekil devşirecek /23 Haziran 2025 09:44

Siyaseti hareketlendiren iddia: AKP vekil devşirecek

TBMM tatile girmeden önce iktidar kulisleri hareketlendi. AKP’nin, Meclis’te anayasa değişikliği için gerekli sayıya ulaşmak amacıyla bazı küçük partilerin milletvekilleriyle birebir görüşmeler yürüteceği öne sürüldü. Hedefin ise Saadet, Gelecek ve Yeniden Refah Partili isimler olduğu iddia ediliyor.

SHABER3.COM

Yeni yasama döneminde ise Meclis gündemini yeni anayasa çalışmalarının oluşturacağı belirtiliyor. AKP’nin de yaz dönemini anayasa çalışmaları için hazırlıklarla geçirmesi bekleniyor. AKP’nin, Meclis’te çoğunluk sorununu kalıcı olarak çözmek ve anayasa değişikliği için gerekli sayıya ulaşmak amacıyla bazı küçük partilerin milletvekilleriyle birebir görüşmeler yürüteceği öne sürülüyor. 

MASADAKİ VAATLER
Cumhuriyet'te yer alan habere göre görüşmelerde, “komisyon üyeliği”, “bakan yardımcılığı” ve “seçim sonrası yeniden aday gösterme” gibi vaatlerin masada olduğu belirtiliyor. İktidarın özellikle Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi listelerinden Meclis’e giren bazı milletvekilleriyle temas kuracağı ifade ediliyor. Bu vekillerin partilerinden bağımsızlaşarak AKP’ye katılması ya da “destek oyu” vermesi için görüşmeler yapılacağı belirtiliyor. Bağımsız bulunan milletvekillerinin de AKP’nin ikna listesinde olduğu kaydediliyor. AKP’ye yakın bazı danışmanların bu temasları doğrudan değil, aracı siyasetçiler ya da eski vekiller üzerinden gerçekleştireceği de kulislerde konuşuluyor.

YAZ BOYUNCA ‘SESSİZCE’ DEVAM EDECEK
AKP kaynakları bu sürecin yaz boyunca “sessizce” sürdürüleceğini ve sonbahara girilirken bazı geçişlerin netleşeceğini söylüyor. Aynı kaynaklar, isim vermekten kaçınırken “temaslar ilkesel değil, siyasal zeminli” ifadesini kullanıyor. İYİ Parti kulislerinde ise bu temaslar “iktidarın vekil devşirme operasyonu” olarak değerlendiriliyor. İYİ Parti’den üst düzey bir yetkili de “Bu, halk iradesine açık müdahaledir” yorumunu yaptı. 

19 MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİ GEREKLİ
Referandum olmadan anayasa değişikliği için 360 vekil, referandum olmaksızın “doğrudan” anayasa değişikliği için 400 vekilin oyu gerekiyor. Cumhur İttifakı’na dahil siyasi AKP, MHP, HÜDA PAR ve DSP'nin toplam vekil sayısı 325 ediyor. Referandumsuz anayasa değişikliği için 400 vekile ulaşması için Cumhur İttifakı’na 75 vekilin desteği gerekiyor. DEM Parti’nin desteği dahil olduğunda ise 19 vekilin desteğine ihtiyaç kalıyor.

TBMM mevcut sandalye dağılımı

AKP - 272

CHP - 135

DEM Parti - 56

MHP - 47

İYİ Parti - 29

Yeni Yol  Partisi - 23

Yeniden Refah Partisi - 4

HÜDA PAR - 4

TİP - 3

DBP - 2

Gelecek Partisi - 2

EMEP - 2

DEVA Partisi - 1

DP (Demokrat Parti) - 1

Saadet Partisi - 1

DSP - 1

Bağımsız - 9

Toplam - 592
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Siyaseti hareketlendiren iddia: AKP vekil devşirecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:19:18