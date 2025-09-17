Samanyolu Haber /Gündem / Siyaseti heyecanlandıran iddiaya yalanlama /17 Eylül 2025 12:03

Siyaseti heyecanlandıran iddiaya yalanlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu hafta bir araya geleceği iddialarının ardından, CHP'li Murat Emir'den bir açıklama geldi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan ve daha sonra birleştirilen davanın beşinci duruşması, 15 Eylül'de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir talebini reddederek, davayı 24 Ekim saat 10.00'a erteledi.

İktidara yakın Türkiye gazetesi; mahkemenin erteleme kararını "çıkabilecek en olumlu kararlardan biri" olarak değerlendiren CHP yönetimi ve bazı milletvekillerinin Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelmesi için girişimde bulunduğunu öne sürdü.

Gazete, Özel ve Kılıçdaroğlu’nun bu hafta bir araya gelebileceğini iddia etti.

Emir, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Türkiye Gazetesi kaynaklı içeriklerde, Genel Başkanımız Özgür Özel ile önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir araya geleceği buluşmanın adresi olarak ismim ve evim zikredilmiştir. Bu iddia tamamen asılsızdır, böyle bir planlama söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

