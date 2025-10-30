Siyaseti sarsan iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı Cumhuriyet törenlerinde boykot etti!

Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılında sabah saatlerinde Anıtkabir’de yapılan resmi törende bir araya gelen bazı liderler, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de düzenlenen resepsiyonda buluştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ise hem Anıtkabir’deki törene hem de resepsiyona katılmaması dikkat çekti. Bahçeli’nin bu kararının, AKP ile MHP arasında KKTC ve çözüm sürecine ilişkin görüş ayrılıklarından kaynaklandığı iddia edildi.





Sözcü'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı sebebiyle Beştepe'de resepsiyon düzenlendi.





Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yüksek yargı organlarının başkanları, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile askeri erkan ve diğer davetliler katıldı.





MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ise gün boyu düzenlenen törenlere ve resepsiyona katılmaması dikkat çekti. MHP’yi bu etkinliklerde Celal Adan ve Erhan Akçay temsil ederken, resepsiyonda hiçbir partili yer almadı.





BEŞTEPE'YE GİTMEDİ HEDİYE GÖNDERDİ

Programa katılamayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde kendi resmi, imzası, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı bir tablo hediye etti.





MHP'DEN İMRALI TALEBİ

Bahçeli ve partililerin hem resepsiyona hem de törenlere katılmaması merak uyandırırken, Cumhur İttifakı ortakları AKP ile MHP arasında KKTC ve yeni çözüm süreci üzerinden yaşanan görüş ayrılığına vurgu yapıldı.





MHP'nin, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesini ve sürecin hızlandırılmasını istediği AKP kanadının ise bu konuya sıcak bakmadığı öne sürüldü.





KKTC SEÇİMLERİ KRİZE DÖNÜŞTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde Tufan Erhürman’ın galip gelmesi sonrası, "Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" ifadelerini kullanmış ve bu çağrısını birçok kez yinelemişti.





Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Kuzey Kıbrıs'la ilgili şu ana kadar AK Parti iktidarında ilişkilerimiz nasıl olduysa bundan sonra da yine aynı şekilde devam edecektir. Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Yapılan önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için çok saygındır. Bunun için kendilerini tebrik ettik. Bu kadar yatırımı biz Kuzey Kıbrıs'a boşuna yapmadık" sözleriyle farklı bir tutum ortaya koymuştu.