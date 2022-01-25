Samanyolu Haber /Gündem / Siyasette "Diyarbakır" tartışması /25 Ocak 2022 14:40

Siyasette "Diyarbakır" tartışması

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer" sözü siyasette yeni bir tartışma başlattı. HDP’nin "Olumlu, ancak yetersiz" ifadeleriyle değerlendirdiği açıklamaya İYİ Parti’den sert eleştiri geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaretinde dile getirdiği "Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bunun yolu Diyarbakır’dan geçer" ifadeleri siyasetin yeni tartışma konusu oldu. HDP’li Meral Danış Beştaş, açıklamayı olumlu bulduğunu ancak yetersiz karşıladığını ifade etti. İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu ise Kılıçdaroğlu’nu "Bin 212 evladımızı şehit verdik" sözleriyle eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı: 

“Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır! Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM'den geçer. TBMM'den geçmeyen ve her ferdini ayırmadan kucaklayamayan vizyonsuzluğun, memleketi 20 senede nereye getirdiği aşikârken Sayın Erdoğan gibi Diyarbakır vurgusu ile siyasi alan açmaya kalkmak, hatada ve aynı macerada ısrar etmektir. Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!”
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