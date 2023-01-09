Siyasette görülmedik kampanya: Zafer Partisine üye olanlara ücretsiz cilt bakımı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisine üyelik için sosyal medya hesabından ilginç bir kampanya başlattı.







Özdağ, partisine üye olan 10 kişinin İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir güzellik salonunda ücretsiz cilt bakımı alacağını duyurdu.





Özdağ'ın kampanya paylaşımı şöyle:

"İstanbul Gaziosmanpaşa'da harika bir güzellik salonu açan Dilek Hanım, Zafer Partisi'ne üye olan 10 kadın için ücretsiz cilt bakımı ve Zafer Partisi üyesi kadınlara sürpriz indirimler yapacağı sözünü verdi. E-Devletten Zafer Partisi üyesi olduğunuzu gösterip, indirimli hizmet alabilirsiniz."

