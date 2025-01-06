Siyasette İmralı trafiği!

DEM Parti heyetinin İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeden sonra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptığı ziyaretin ardından, diğer siyasi partilere de ziyaretlerin yapılacağı açıklanmıştı.





GELECEK PARTİSİ İLE GÖRÜŞME

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre DEM’in ilk durağı açıklandığı gibi Gelecek Partisi Genel Merkezi oldu. Davutoğlu DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. İmralı heyeti ile Davutoğlu arasındaki görüşme sona erdi.





Gelecek Partisi heyetinde İzmir milletvekili Mustafa Bilici, Bursa milletvekili Kani Torun, Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç ve eski Muş milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Fırat yer aldı.





Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, kapsamlı açıklamanın Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yapılacak ziyaretin ardından yapılacağını açıkladı.





'HER YER GAZZE OLACAK' AÇIKLAMASINA AÇIKLIK GETİRDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak. O nedenle devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan’ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Ortadoğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir" açıklamaları da sorulan Önder şunları kaydetti:





"O açıklamalar bağlamından koparılmış bir açıklama. Barış kolay bir şey değil ama dünyanın en güzel şeyi. Kimse bu açıklamaları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin. Bizim yaklaşımımız, felaketle tarif etmek değil barış süreci kolay değil ancak barış güzel bir şeydir"





DAVUTOĞLU'NDAN 'SOĞUKKANLILIK' VURGUSU

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise, ‘gerçek bir demokrasinin inşasına’ vurgu yaparak, “Benim buradan tavsiyem gerek heyet üyelerine, gerek Türkiye'deki bütün siyasilere, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan ve daha sonra da toplum katmanlarına yayılan bu dönemi soğukkanlı bir şekilde, provokasyonlara kapalı olarak, kamu düzenine saygı göstererek ve, derin tarih bilgimizden, bilincimizden, tecrübelerimizden hareketle geleceğin, barış içinde yaşayan güçlü Türkiye’sini inşa etmektir mesele.





Ben tekrar ifade ettikleri hususlar için çok teşekkür ediyorum. Suriye ve Irak bağlamındaki gelişmeleri de gözden geçirdik. O konuda da kanaatlerimizi paylaştık. Türkiye'nin kendi iç, yapısını tahkim etmesi eminim Suriye ve Irak'ta da barışçıl çözümler için büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah hayırlısıyla, bu süreç, doğru bir istikamette ilerler. Katkıları dolayısıyla, bilgileri dolayısıyla da tekrar teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi.





AKP-DEM GÖRÜŞMESİ İÇİN İLK AÇIKLAMA

DEM Parti heyetinin bir sonraki durağı AKP oldu. Heyetler arasındaki görüşme TBMM'de sona erdi. AKP heyetinde, Grup Başkanı Abdullah Güler, Sözcü Ömer Çelik, Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Efkan Ala bulundu.





AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantının ardından yaptığı açıklamada, detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi. Güler, süreç hakkındaki düşüncelerini DEM heyetine aktardıklarını belirtirken, heyetler arasındaki görüşmeleri 'samimi' olarak niteledi.