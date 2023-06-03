Erdoğan kimleri seçecek; Yeni kabinenin akşam açıklanması bekleniyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün yeni kabineyi açıklaması beklenirken, kulislerde yeni bakanlık dağılımına ilişkin olarak çok sayıda isim konuşuluyor. Dışişleri Bakanlığı için MİT Başkanı Hakan Fidan'a, İçişleri Bakanlığı için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya telefon gittiği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un görevlerini sürdüreceği öne sürüldü. Saray Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Hakan Fidan'ın yerine MİT Başkanı olacağı kulislerde konuşulan iddialar arasında.







YENİ MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN MI?

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kabine ile ilgili kulisleri sosyal medya hesabından paylaştı. Işık'ın paylaştığı isimler ve yeni görevleri şöyle:





- "İbrahim Kalın yeni MİT müsteşarı oldu."





- "İstanbul valisi Ali Yerlikaya yeni İçişleri Bakanı MİT Müsteşarı Hakan Fidan yeni Dışişleri Bakanı..."





- "Eski kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yeni kabinede de devam ediyor."





- "Mehmet Şimşek ekonominin başına geçiyor Maliye Bakanı olarak..."





- "Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanı..."





- "Fatih Kacır, Bilim ve Sanayi Bakanı...."





- "Ulaştırma Bakanı Hayri Baraçlı..."





- "(Cumhurbaşkanı Yardımcısı) Fuat Oktay, devam..."







