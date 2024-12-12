Siyasette 'silkeleme' polemiği: Erdoğan'a meydan okudular

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" demesi gündemden düşmüyor. İstanbul'da Sancaktepe Belediyesi'nin 15 proje temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın tartışmalı ifadesine tepki gösterdi.





'HADİ GELİN SİLKELEYİN'

İlk konuşmayı yapan İBB Başkanı, "Burası güreş meydanı mı? Allah akıl versin, insan 'belediyelerden şu SGK borcunu tahsil et kardeşim' der, 'Silkeleyin belediyeleri' ne demek? Hadi gelin silkeleyin bakalım" dedi. İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı olarak herkese aynı mesafede durduğunu ve herkesle iletişim halinde olduğunu vurguladı.





'TAYYİP BEY HASETLİK YAPIYOR'

Daha sonra söz alan CHP lideri Özel de Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Özel, şu ifadeleri kullandı:





"Tayyip Bey 'Bu belediyelerin elini, kolunu bağlayalım. Hizmet edemez hale getirelim' diye her yola başvurdu. Şimdi de diyor ki "Belediyeleri biraz daha silkeleyin.' Ekrem Başkan dedi ki ‘Silkeleme, güreş meydanında olur.’ Tayyip Erdoğan’ın bilinçaltı şunu söylüyor. O da bir şeyi görüyor, ben de görüyorum. Belediyelerimizin ilk 7-8 aylık performanslarını ölçtürdük. Türkiye kendi çapında CHP'li belediyelerin memnuniyet oranı ortalama yüzde 58. Yani tek bir belediye olsa vatandaşa sorduğunuzda yüzde 58 oyla yeniden seçilecek. Biz görüyoruz bunu, gurur duyuyoruz. Tayyip Bey’in de 'Demek ki vatandaşıma iyi hizmet ediliyor' deyip mutlu olması gerekirken o hasetlik yapıyor. O bu başarının bize yeni seçim başarıları, yeni 31 Martlar ve iktidar getireceğini görüyor. O yüzden de imkanlarımızın daraltılması için talimatlar yağdırıyor.





'VATANDAŞ DA SİZİ SİLKELEYECEK'

'Sancaktepe Belediyesi’nin 2 milyara yakın borcu varmış. Bunu AK Partili belediye zamanında yaptı ama SGK’ya, vergi dairesine faizini de koyun, bir seferde bu parayı Sancaktepe’den alın.' 'Peki efendim.' 'Başka nereden bunlara para gidiyorsa kaynaklarını kesin.' 'Tamam efendim.' Sonra dönüyor, bir bakıyor. Sancaktepe çalışmaya devam ediyor. Ataşehir çalışmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir çalışmaya devam ediyor. İyice çıldırmış, bakana dönüyor diyor ki 'Biraz daha silkeleyin. Biraz daha silkeleyin. Bugüne kadar ne yaptıysak durduramadık. Biraz daha silkeleyin' diyor. Vallahi siz bunu yapmaya devam ederseniz, zaten vatandaş sizden yaka silkiyordu, ilk seçimde sizi sırtından silkeleyip atacak Tayyip Bey."