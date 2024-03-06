Siyasette yeni kulis: 'AKP Ankara'da kendisini yenilgiye hazırlıyor'

Gazeteci Murat Yetkin, yerel seçimlere bir aydan az bir süre kala okuyucularıyla 'iktidar partisinin Ankara'da havlu atmak üzere olduğu' görüşünü paylaştı.







Bahse konu kanıya varmasının birkaç nedeni olduğunu dile getiren Yetkin, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz 5 Mart'ta AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u ziyaretinden bahsetti.





'ANLAŞILAN 'İŞ BAŞA DÜŞTÜ' DİYEREK KOLLARI SIVAMIŞ'

"Kitlenin çoğu MHP'liydi. İl ve ilçe örgütlerinden gelen talimatla üç otobüsü doldurarak gelmişlerdi. Sayıları AK Partililerden fazlaydı ve adeta durumu göstermek istercesine kendilerini AK Parti seçmeninin hafifçe gerisinde tutuyorlardı. Bahçeli anlaşılan 'İş başa düştü' diyerek kolları sıvamış, Keçiören yollarına düşmüştü. Yukarıdaki fotoğraftaki yüz ifadeleri durumdan pek de umutlu olmadıklarının belgesi gibi."





Akabinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in CNN Türk'te kendilerinin yaptırdığı anketlerin çoğunda mevcut büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş'ın önde olduğuna dair sözlerine değinen Yetkin, şunları kaydetti:





'AKP KENDİSİNİ YENİLGİYE HAZIRLIYOR'

"Mustafa Şen gibi kaç seçim geçirmiş, deneyimli bir siyasetçinin seçime şurada 25 gün kalmışken 'Biraz daha zamana ihtiyacımız var' demesi de 'Sahada kendisini göstermesini bekleyelim' demesi de aslında AK Parti'nin Ankara'da kendisini yenilgiye hazırladığının, havlu atmak üzere olduğunun işareti.





Çünkü doğrusu CHP adayı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş tam saha baskı kampanyasını sürdürüyor. Ben Türkiye'nin üçüncü en yüksek nüfuslu ilçesi Çankaya'da yaşıyorum, henüz Altınok'un kitlesel bir faaliyetini görmedim. Oysa Yavaş, zaten kampanyasının Altınok'un seçim bölgesi ve Türkiye'nin dördüncü en yüksek nüfuslu ilçesi olan Keçiören'de başlattı. Sonra bir daha gitti.





'CHP DOĞRU TERCİH KULLANMIŞ'

CHP, Ankara'da hem milliyetçi hem cumhuriyetçi ve laik hem de ılımlı muhafazakâr kesimi tutan Yavaş'ta ısrarıyla doğru tercih kullanmış görünüyor.





'Az laf, çok iş' sloganıyla polemiğe girmeden, adeta konuşmadan seçim kazanacak, rakibine havlu attıracak belki de ilk siyasetçi olacak Yavaş, eğer kazanırsa. MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar'a göre Yavaş Altınok'tan 10 puandan fazla önde. Sencar'a göre büyük sandık oyunları olmazsa Yavaş alacak gibi."