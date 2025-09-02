Samanyolu Haber /Ekonomi / Siyasi kararlar Türkiye’nin risk primi 10 ayın zirvesine taşıdı /02 Eylül 2025 22:53

Siyasi kararlar Türkiye’nin risk primi 10 ayın zirvesine taşıdı

Türkiye'nin kredi risk primi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve il yönetimine kayyum atanmasının ardından son 10 ayın zirvesine yükseldi.

Finansal piyasalarda ülke riskine yönelik önemli bir gösterge olan CDS, yatırımcıların bir ülkenin borcunu geri ödeyememe riskine karşı sigorta olarak kullandığı bir araç olarak öne çıkıyor. CDS primindeki artış, yatırımcıların ilgili ülkeye yönelik risk algısında yükseliş olduğunu gösteriyor.

Mart ayı sonrasında 300 baz puanın üzerinde seyretmeye başlayan Türkiye’nin risk primi, yeni haftaya Borsa İstanbul’daki sert düşüş eşliğinde yukarı yönlü hareketle girdi. Son verilere göre Türkiye’nin CDS’i 273,766 baz puan seviyesine yükseldi.

Uzmanlar, Türkiye’nin risk primindeki artışta siyasi gelişmelerin yanı sıra küresel piyasalardaki sert dalgalanmaların da etkili olduğunu belirtiyor.

ABD’nin eski Hazine Bakanı Larry Summers, geçtiğimiz hafta yaşanan piyasa düşüşlerinin büyüklüğüne dikkat çekerek, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana dördüncü en büyük iki günlük kayıpların yaşandığını ifade etti. Summers, “Bu büyüklükte bir düşüş, ileride sorun yaşanabileceğine ve insanların çok dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Pershing Square Kurucusu Bill Ackman da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan’ın pazartesi günü bir mola verme ve adil olmayan bir tarife sistemini düzeltmek için zaman kazanma fırsatı var. Aksi takdirde, kendi kendimizin neden olduğu ekonomik bir nükleer kışa doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı.
