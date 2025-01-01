Samanyolu Haber /Dünya / Siyasi krizleri aşamayan Fransa referanduma gidiyor /01 Ocak 2025 13:19

Siyasi krizleri aşamayan Fransa referanduma gidiyor

Son 1 yılda 4 başbakanın değiştiği Fransa’da referandum hazırlığı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Macron, ülkedeki siyasi krizi aşmak amacıyla 2025 yılında kritik meselelerde halkın görüşüne başvurulacağını açıkladı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı videolu mesajda, haziran ayında meclisi feshetme kararının ülkeye "selametten ziyade istikrarsızlık" getirdiğini kabul etti, bunun Fransızlara çözüm olmak yerine Mecliste daha fazla bölünmeye yol açtığını ifade etti.

ÇIKIŞI REFERANDUMDA ARIYOR
Hazirandaki seçimlerin ardından Ulusal Meclis'teki nispi çoğunluğunu da yitiren Macron, son 1 yılda 4 başbakan değiştiren ülkesindeki siyasi açmaz karşısında referandum yolunu işaret etti.

Macron, "Ekonomimiz, demokrasimiz, güvenliğimiz, çocuklarımız için alacağımız kararlar var. 2025'te karar vermeye devam edeceğiz ve sizlerden bu önemli konuların bazılarında karar vermenizi isteyeceğim" ifadesini kullandı.

BÖLGESEL SAVAŞLARA DİKKAT ÇEKTİ
Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan çatışmalara da değinen Macron, Avrupa'nın bu siyasi konjonktürde özellikle tarım ve ticaret alanında "naifliği" geride bırakması gerektiğini iddia etti.

Macron, bu çatışmaların kendilerine uzak olmadığını kaydederek, ulusal silahlanma için yatırımların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ulusal Meclis'te hiçbir parti ya da ittifakın tek başına hükümet kurmak için yeterli sandalyeye sahip olmaması ve Meclisin 3 büyük siyasi bloğunun birbiriyle uzlaşmaya yanaşmaması, 2025 bütçesi dahil birçok konuda karar alınmasını zorlaştırırken Macron, bu tıkanıklığı halkın görüşüne başvurarak aşmaya çalışıyor.
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