Akşener'in cevabı: Siyasi magazin!

Nevşehir'de ziyaretlerde bulunan İyi Parti lideri Meral Akşener, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "evine dön" çağrısı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.





Nevşehir’in Acıgöl, Hacıbektaş, Gülşehir, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren Meral Akşener canlı yayında açıklamalarda bulundu.





Akşener kendisine "evine dön’ çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye şu cevabı verdi: "Milletin sesini duymak yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hoş bulmadığımı ifade etmek isterim."

Akşener, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise, "Erdoğan’a şunu söylemek isterim: Lütfen ortağınızı bize sardırmaktan alın, gerekli ilgiyi gösterin lütfen. Bizim derdimiz millettir, milletin sesidir." sözleriyle seslendi.







BAHÇELİ: AKŞENER'İN EVİNE DÖNMESİ TUTARLI BİR DAVRANIŞ OLACAKTIR





Bahçeli’nin dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı çağrı siyaset koridorlarını hareketlendirmişti.





Bahçeli, “Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile örtülü ortak Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İyi Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir.” ifadelerini kullanmıştı.





Bahçeli, “Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır.” demişti.